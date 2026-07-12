Stvorena nova tehnologija za restauraciju rožnjače

Ruski naučnici napravili su efikasan metod za stvaranje kolagenskih filmova za uzgoj ćelija rožnjače, saopštila je pres služba Instituta za citologiju Ruske akademije nauka za Sputnjik.

„Naučnici iz Instituta za citologiju Ruske akademije nauka i Fizikotehničkog instituta ‘Jofe’, predložili su pristupačan i efikasan pristup za stvaranje kolagenskih matrica koje se mogu koristiti za transplantaciju ćelija rožnjače. Ovaj izum bi potencijalno mogao da nađe primjenu u regenerativnoj terapiji organa vida“, navodi se u saopštenju.

Istraživači su posmatrali interakciju ćelija rožnjače sa rezultujućim kolagenskim filmovima. Zaključili su da prethodno hlađenje površine kolagenske podloge podstiče aktivniju migraciju ćelija.

„Ovi rezultati ukazuju na to da kolagenski filmovi implantirani u mjesto povrede rožnjače ne samo da će podstaći proliferaciju ćelija na površini, već će podstaći i aktivnu migraciju sa periferije rane oka, ubrzavajući regenerativne procese“, objasnila je Julija Naščekina, vodeći istraživač i rukovodilac grupe za inženjering tkiva u Irkutskom naučnom centru Ruske akademije nauka.

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Ruska naučna fondacija podržala je studiju grantom.

Rožnjača je jedan od ključnih elemenata oka, odgovoran za prelamanje svjetlosti. Upala, deformacija i oštećenje mogu oštetiti vid ili dovesti do sljepila. Regenerativna medicina, koja koristi ćelijske tehnologije, može biti jedan od modernih pristupa obnavljanju vida.

(sputnik srbija)