Vještačka inteligencija kao ekspert u nauci: Da li je pouzdana?

Početkom mjeseca pomoću vještačke inteligencije otkrivena su 73 nova vulkana. Prema navodima tima vulkanologa sa Univerziteta Pariz-Saklaj u Francuskoj, ovo otkriće moglo bi biti ključno za procjenu budućih vulkanskih opasnosti.

Vulkani su otkriveni upotrebom modela vještačke inteligencije koji uz pomoć primjera stvarnog vulkana, pronalaze nove dosad nepoznate vulkane, navodi Janko Gašić, AI inžinjer.

"Uz pomoć satelitskih snimaka već poznatih vulkana gdje naučnici daju sliku Etne, Vezuva vještačkoj inteligenciji i obilježe ga kao jedan od primjera vulkana. Onda AI tako što ima obilježene stvarne vulkane pokušava da iz slike izvuče neke obrise i prepozna pravilo šta to čini jeda vulkan", rekao je Janko Gašić, AI inžinjer.

Primjena vještačke inteligencije u naučnom smislu predstavlja korištenje određenih pravila odnosno linija koje su specifične za vulkane kao i pronalazak mjesta na kojima se dijelovi zemlje stapaju čineći novi krater.

Nauka i tehnologija Vještačka inteligencija otkrila 73 nepoznata vulkana na dnu okeana

"AI i svi generativni modeli su omogućili da se na efikasan način omogući pretraživanje postojećih radova u naučnim časopisima. Za nekog naučnika koji želi da testira neku hipotezu, da testira neku svoju sumnju, na vrlo efikasan način može da pretraži šta je sve do sada rađeno o toj temi", kaže Gašić.

Kako kaže, vještačka inteligencija pomaže kod tkzv. preglednih radova koji služe kao zaključak određene teme. Iako se AI na neki način smatra ekspertom, on ipak nudi samo široku sliku neke teme pri čemu ne vrši dublje tumačenje.