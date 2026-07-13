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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli i dalje raste

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 08:23

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Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.490, rekao je danas predsjednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova Horhe Rodrigez.

Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters.

Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Rodrigez je prethodno rekao da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.

"Dok god ima života, ima i nade. I dalje imamo jedno ili dva mjesta gdje situacija ostaje neizvjesna, gdje aktivno tragamo za preživjelima", rekao je on.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira, prenosi Tanjug.

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Zemljotres Venecuela

Zemljotres

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