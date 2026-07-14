Trik zlata vrijedan: Uz ova dva sastojka stari peškiri će biti ponovo bijeli

Autor:ATV redakcija
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Čak i ako se redovno peru, na peškirima se često pojave mrlje, sivkasta nijansa i neprijatni mirisi, koje običan deterdžent obično ne može da ukloni.
U Japanu se ovaj problem već dugo rješava jednostavnom metodom za koju su potrebna samo dva sastojka – suvi senf i alkoholno sirće. Ovaj prirodni trik ne zahtijeva skupe izbjeljivače, a mnogi tvrde da peškirima vraća svježinu i blistavu čistoću.
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Svaki sastojak ima svoju ulogu.
Suvi senf pomaže u razlaganju masnih naslaga koje se vremenom zadržavaju u vlaknima tkanine, dok alkoholno sirće uklanja kamenac nastao usljed tvrde vode, neutrališe neprijatne mirise i osvježava materijal.
Vrela voda dodatno pojačava dejstvo oba sastojka, omogućavajući rastvoru da prodre dublje u vlakna tkanine i efikasnije ukloni nečistoće.
Biće vam potrebno:
Sipajte sve sastojke u veću posudu ili kofu i dobro ih promiješajte.
Nauka i tehnologija
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Peškire potpuno potopite u rastvor i ostavite da odstoje 10 do 12 sati. Najpraktičnije je da to uradite uveče kako bi se natapali tokom cijele noći.
Nakon namakanja peškire najprije dobro isperite u hladnoj, a zatim u toploj vodi.
Zatim ih operite u veš-mašini na uobičajenom programu, bez dodavanja omekšivača, i ostavite da se potpuno osuše.
Upravo ovakav redoslijed postupaka daje najbolje rezultate.
Ovu metodu ne bi trebalo primjenjivati na peškirima od vune, svile, mikrofibera i drugih osjetljivih materijala.
Društvo
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Dovoljno je da postupak ponovite jednom u mjesec ili dva. Češća primjena neće donijeti značajno bolje rezultate.
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