Trik zlata vrijedan: Uz ova dva sastojka stari peškiri će biti ponovo bijeli

Čak i ako se redovno peru, na peškirima se često pojave mrlje, sivkasta nijansa i neprijatni mirisi, koje običan deterdžent obično ne može da ukloni.

U Japanu se ovaj problem već dugo rješava jednostavnom metodom za koju su potrebna samo dva sastojka – suvi senf i alkoholno sirće. Ovaj prirodni trik ne zahtijeva skupe izbjeljivače, a mnogi tvrde da peškirima vraća svježinu i blistavu čistoću.

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Zašto ova metoda djeluje?

Svaki sastojak ima svoju ulogu.

Suvi senf pomaže u razlaganju masnih naslaga koje se vremenom zadržavaju u vlaknima tkanine, dok alkoholno sirće uklanja kamenac nastao usljed tvrde vode, neutrališe neprijatne mirise i osvježava materijal.

Vrela voda dodatno pojačava dejstvo oba sastojka, omogućavajući rastvoru da prodre dublje u vlakna tkanine i efikasnije ukloni nečistoće.

Japanski trik za snježno bijele peškire

Biće vam potrebno:

10 litara ključale vode

dvije kašike suvog senfa

pola kašike alkoholnog sirćeta (9 odsto)

Sipajte sve sastojke u veću posudu ili kofu i dobro ih promiješajte.

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Peškire potpuno potopite u rastvor i ostavite da odstoje 10 do 12 sati. Najpraktičnije je da to uradite uveče kako bi se natapali tokom cijele noći.

Nakon namakanja peškire najprije dobro isperite u hladnoj, a zatim u toploj vodi.

Zatim ih operite u veš-mašini na uobičajenom programu, bez dodavanja omekšivača, i ostavite da se potpuno osuše.

Na kojim materijalima ne treba primjenjivati ovu metodu?

Upravo ovakav redoslijed postupaka daje najbolje rezultate.

Ovu metodu ne bi trebalo primjenjivati na peškirima od vune, svile, mikrofibera i drugih osjetljivih materijala.

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Dovoljno je da postupak ponovite jednom u mjesec ili dva. Češća primjena neće donijeti značajno bolje rezultate.

(NovostiMagazin)