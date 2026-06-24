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Ministarstvo pozdravilo uspjeh Kneževa i Doboja

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 15:04

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Foto: ATV

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite pozdravilo aktivnosti Grada Doboja i Opštine Kneževo, prvih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje su okončale proces zapošljavanja djece poginulih boraca po Javnom pozivu.

Na Javni poziv prijavilo se oko 500 lica iz svih krajeva Republike Srpske, što jasno pokazuje potrebu za sistemskim rješavanjem pitanja njihovog zapošljavanja.

"Ohrabruje činjenica da su ove lokalne zajednice pokazale da je moguće pronaći konkretna rješenja za zapošljavanje ove kategorije stanovništva. Zbog toga pozivamo i ostale gradove i opštine u Republici Srpskoj da slijede njihov primjer i, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže realizaciju ovog procesa", saopšteno je iz Ministarstva.

Ministarstvo će, najavljeno je, i u narednom periodu nastaviti da prati realizaciju ovih aktivnosti i pruža podršku svim lokalnim zajednicama koje se uključe u proces zapošljavanja djece poginulih boraca.

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Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

zapošljavanje

Djeca poginulih boraca

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