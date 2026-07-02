Na ivici smrti rekli "da": Filmska prosidba na 443 metra visine završila hapšenjem

Ruski avanturisti i influenseri Angela Nikolau (33) i Ivan "Vanja" Birkus (pravim imenom Ivan Kuznjecov, 32) ilegalno su se popeli na sam vrh čuvenog Empajer stejt bildinga u Njujorku, na visinu od čak 443 metra, gdje je uslijedila filmska prosidba.

Ovaj par nije običan zaljubljeni dvojac. Angela i Ivan godinama su poznati širom svijeta po ekstremnom "rooftoppingu", penjanju na najviše zgrade i građevine bez zaštitne opreme, a njihove vratolomije prati više miliona ljudi na društvenim mrežama.

Njihova nevjerovatna ljubavna priča već je pretočena u Netfliksov dokumentarac "Skywalkers: A Love Story", koji prikazuje kako zajedno osvajaju neke od najviših građevina na planeti.

Prosidba na krovu svijeta

Ovog puta odlučili su da nadmaše sami sebe.

Obučeni u crno i sa maskama na licu, uspjeli su da zaobiđu obezbjeđenje i popnu se na antenu jedne od najpoznatijih zgrada na svijetu. Na samom vrhu razvili su transparent sa porukom: "Kada moć ljubavi pobijedi ljubav prema moći, svijet će upoznati mir." koji je povezan sa Džimijem Hendriksom.

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Nakon nekoliko minuta provedenih iznad Menhetna, Ivan je kleknuo, izvadio vjerenički prsten i zaprosio Angelu, koja je odmah pristala.

Hapšenje umjesto slavlja

Ali bajka nije dugo trajala.

Čim su sišli sa antene, sačekali su ih pripadnici njujorške policije, koji su ih priveli bez otpora. Protiv para su pokrenuti postupci zbog više ozbiljnih prekršaja i krivičnih djela, među kojima su neovlašćen ulazak, ugrožavanje bezbjednosti i provala.

Kako su postali "osvajači krovova"

Angela nije nepoznato ime u svijetu ekstremnih sportova. Odrasla je u porodici cirkuskih umjetnika, gdje je još kao dijete razvila akrobatske vještine koje su joj kasnije pomogle da postane jedna od najpoznatijih "osvajačica krovova" na svijetu.

Ivan iza sebe takođe ima brojne spektakularne uspone na nebodere i druge visoke građevine širom planete.

Dok jedni njihov potez nazivaju najluđom prosidbom ikada, drugi smatraju da su zbog nekoliko minuta slave rizikovali sopstvene živote, ali i bezbjednost drugih ljudi. Ipak, jedno je sigurno, o njihovoj vjeridbi danas priča cio svijet, prenosi Informer.