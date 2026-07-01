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Jedna rečenica u sekundi smiruje tenziju između partnera i sprečava svađu

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 20:52

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Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

U partnerskom odnosu sigurno su se svi bar jednom našli u situaciji kada neko povisi ton, a napetost u vazduhu raste. Tada su ljudima na pameti obično dvije opcije - da uzvratimo istom mjerom ili da se povučemo i izbjegnemo svađu.

Međutim, psiholozi tvrde da postoji i treći put kad dođe do svađe: smiren, jasan odgovor koji spušta tenziju, a ne ugrožava naš stav. Upravo takav pristup predlaže klinički psiholog Debora Vinal - jednostavnu, ali efikasnu rečenicu koja pomaže da se konflikt zaustavi prije nego što svađa eskalira.

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Da biste zaustavili ovakve situacije, važno je da prepoznate sa kim imate posla. Vinal objašnjava da konfliktne osobe često uživaju u raspravama i svako neslaganje vide kao priliku za nadmetanje i dokazivanje nadmoći. Takvo ponašanje obično ukazuje na niži nivo emocionalne inteligencije, jer im je važnije da budu u pravu nego da očuvaju odnos sa drugima.

Razlozi za ovakav stav mogu biti različiti. Kod nekih ljudi to je način održavanja kontrole i moći, dok kod drugih potiče iz djetinjstva, iz okruženja u kojem je vikanje bilo uobičajen način rješavanja problema.

Jednostavna rečenica koja zaustavlja svađu

Ulazak u raspravu sa ovakvim osobama rijetko donosi dobar ishod. Zato psiholog savjetuje strategije koje prekidaju konflikt u samom startu, uz jasan i smiren stav.

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Fraza "Ja to vidim drugačije" pokazala se kao izuzetno efikasna. Ona ne podgrijava sukob, ali vas ne stavlja ni u podređen položaj. Jasno izražavate svoje mišljenje, bez potrebe da ubjeđujete drugu stranu. Upravo to zbunjuje sagovornika koji očekuje ili povlačenje ili eskalaciju.

Druge tehnike za smanjenje napetosti

Stručnjaci preporučuju i dodatne načine da zadržite kontrolu u napetim situacijama:

Ostanite smireni - konfliktne osobe često "hrane" tuđu reakciju

Prepoznajte emocije - pokažite razumijevanje za tuđ stres, ali bez ironije ili sarkazma

Postavite granice - jasno stavite do znanja da ste spremni na razgovor, ali ne i na nepoštovanje

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Tražite pojašnjenje - zamolite sagovornika da objasni šta je mislio, čime ga podstičete da razmisli i smiri ton

Ovakav pristup ne samo da smanjuje tenziju, već vam pomaže da zadržite kontrolu nad situacijom bez ulaska u bespotreban sukob.

(Blic Žena)

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