Jedna rečenica u sekundi smiruje tenziju između partnera i sprečava svađu

U partnerskom odnosu sigurno su se svi bar jednom našli u situaciji kada neko povisi ton, a napetost u vazduhu raste. Tada su ljudima na pameti obično dvije opcije - da uzvratimo istom mjerom ili da se povučemo i izbjegnemo svađu.

Međutim, psiholozi tvrde da postoji i treći put kad dođe do svađe: smiren, jasan odgovor koji spušta tenziju, a ne ugrožava naš stav. Upravo takav pristup predlaže klinički psiholog Debora Vinal - jednostavnu, ali efikasnu rečenicu koja pomaže da se konflikt zaustavi prije nego što svađa eskalira.

Savjeti Jednostavan trik koji će otkriti da li pijete dovoljno vode

Profil onih koji traže svađu

Da biste zaustavili ovakve situacije, važno je da prepoznate sa kim imate posla. Vinal objašnjava da konfliktne osobe često uživaju u raspravama i svako neslaganje vide kao priliku za nadmetanje i dokazivanje nadmoći. Takvo ponašanje obično ukazuje na niži nivo emocionalne inteligencije, jer im je važnije da budu u pravu nego da očuvaju odnos sa drugima.

Razlozi za ovakav stav mogu biti različiti. Kod nekih ljudi to je način održavanja kontrole i moći, dok kod drugih potiče iz djetinjstva, iz okruženja u kojem je vikanje bilo uobičajen način rješavanja problema.

Jednostavna rečenica koja zaustavlja svađu

Ulazak u raspravu sa ovakvim osobama rijetko donosi dobar ishod. Zato psiholog savjetuje strategije koje prekidaju konflikt u samom startu, uz jasan i smiren stav.

Scena Ana Nikolić objavila fotografiju sa zgodnim muškarcem: Oglasio se Rale i raskrinkao je

Fraza "Ja to vidim drugačije" pokazala se kao izuzetno efikasna. Ona ne podgrijava sukob, ali vas ne stavlja ni u podređen položaj. Jasno izražavate svoje mišljenje, bez potrebe da ubjeđujete drugu stranu. Upravo to zbunjuje sagovornika koji očekuje ili povlačenje ili eskalaciju.

Druge tehnike za smanjenje napetosti

Stručnjaci preporučuju i dodatne načine da zadržite kontrolu u napetim situacijama:

Ostanite smireni - konfliktne osobe često "hrane" tuđu reakciju

Prepoznajte emocije - pokažite razumijevanje za tuđ stres, ali bez ironije ili sarkazma

Postavite granice - jasno stavite do znanja da ste spremni na razgovor, ali ne i na nepoštovanje

Fudbal Krenuli kući, a onda ih je vratio Kejn: Englezi se provukli do osmine finala

Tražite pojašnjenje - zamolite sagovornika da objasni šta je mislio, čime ga podstičete da razmisli i smiri ton

Ovakav pristup ne samo da smanjuje tenziju, već vam pomaže da zadržite kontrolu nad situacijom bez ulaska u bespotreban sukob.

(Blic Žena)