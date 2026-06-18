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Jedan horoskopski znak će danas zablistati

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 09:50

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Хороскоп
Foto: pexels/RDNE Stock project

Prema zvijezdama, najbolji period (četvrtak, 18. jun) biće za znak Lava.

Lav

Lavovi danas sijaju pod snažnim uticajem Sunca u sekstilu sa Marsom, što im donosi neiscrpnu energiju za sve njihove poduhvate. Na poslu ćete preuzeti inicijativu koja će rezultirati priznanjem od pretpostavljenih i potencijalnim povećanjem plate.

Vaša harizma je na vrhuncu, pa ćete u društvenim situacijama lako privući pažnju osobe koja vam se dugo sviđa. Očekujte poziv na važan događaj gdje ćete biti u centru pažnje, baš onako kako vam se sviđa.

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Kreativni projekti koje ste započeli sada dobijaju svoj konačni, uspešan oblik. Iskoristite ovaj dan da donesete smjele odluke, jer vam zvijezde pružaju maksimalnu podršku u svemu čega se dotaknete.

(indeks)

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Horoskop

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