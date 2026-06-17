Novac, ljubav i uspjeh: Retrogradni Pluton 4 znaka nagrađuje sve do oktobra

Retrogradni Pluton vraća ono što ste otpisali: Za ova četiri znaka transformacija traje do oktobra 2026. godine. Da li ste među njima?

Retrogradni Pluton donosi velike životne promjene i vrijeme je da se suočite sa onim što dugo odlažete. Ovo nije period slučajnosti, već vrijeme u kojem se temelji vašeg života ili ruše ili postaju jači nego ikada.

Četiri horoskopska znaka iz ovog procesa izlaze snažnija, ali tek nakon što raščiste račune sa prošlošću. Vodolija, Jarac, Blizanci i Rak najintenzivnije će osjetiti ovaj uticaj, jer Pluton sada stavlja fokus upravo na njihova najvažnija životna područja.

U nastavku saznajte šta ovaj period donosi svakom od ovih znakova i kako da iskoristite mjesece do 13. oktobra.

Vodolija: Stari dug konačno dolazi na naplatu

Finansijska blokada nestaje tamo gd‌je ste je najmanje očekivali. Planetarne okolnosti donose mogućnost da vam bude vraćen novac koji ste odavno otpisali. Neko vam duguje, a vi ste već prestali da računate na taj ishod.

U drugoj polovini jula stiže poziv ili poruka koja bi mogla značajno da promijeni vašu finansijsku situaciju.

Gradovi i opštine U kanti pronađena eksplozivna naprava

Savjet za Vodolije je da ne odbijaju razgovore iz inata ili ponosa. Upravo kroz jednu neprijatnu situaciju može se otvoriti prilika za posao o kojem dugo maštate. Razgovor koji izbjegavate mogao bi da bude ključ uspjeha.

Jarac: Vrijeme je za rješavanje važnog životnog pitanja

Jarčevima retrogradni Pluton donosi fokus na nekretnine, ugovore i dugoročne obaveze.

Vrijeme je da riješite stambeno pitanje koje vas već godinama opterećuje. Novac uložen u stan, kuću ili renoviranje konačno počinje da daje rezultate, a trud koji ste ulagali mogao bi da bude nagrađen.

Pluton vas podstiče da završite ono što predugo ostaje nedovršeno.

Kada dođe trenutak sumnje i poželite da odustanete od plana, pokušajte da istrajete. Upravo upornost može donijeti mir, sigurnost i stabilnost do jeseni.

Blizanci: Istina više ne može da čeka

Tema koju mjesecima izbjegavate sada dolazi u prvi plan.

Blizanci već dugo odlažu važan razgovor sa bliskom osobom, plašeći se da bi iskrenost mogla da naruši postojeći mir. Međutim, retrogradni Pluton vas podstiče da progovorite i iznesete ono što vas opterećuje.

Posebno zanimljiv period biće prva polovina avgusta.

Istovremeno, ideja koju ste smatrali propalom mogla bi da se vrati kroz neočekivanu poslovnu ponudu. Neko iz prošlosti mogao bi da vam se javi sa prijedlogom koji zaslužuje ozbiljno razmatranje.

Rak: Emocije koje više ne mogu ostati skrivene

Rakovi će se suočiti sa osjećanjima koja su dugo potiskivali.

Moguće je da će se ponovo otvoriti tema stare veze ili prijateljstva koje je naglo prekinuto. Svaki put kada pomislite na tu osobu osjećate nelagodu, a prema astrološkim tumačenjima to nije slučajno.

Retrogradni Pluton vodi vas ka konačnom razrješenju, oproštaju ili zatvaranju jednog važnog poglavlja.

Početkom septembra dolazi trenutak istine. Nemojte glumiti ravnodušnost niti skrivati emocije.

Nakon tog procesa osjetićete veliko olakšanje i bićete spremni za novo životno poglavlje, a možda i za osobu koja vas već neko vrijeme posmatra iz prikrajka.

Šta ova četiri znaka treba da urade do oktobra?

Najveća greška u ovom periodu bila bi izbjegavanje problema za koje već znate da postoje.

Prema astrološkim tumačenjima, retrogradni Pluton 2026. godine nagrađuje akciju, a ne čekanje. Vodolija, Jarac, Blizanci i Rak dobijaju priliku da naprave važne korake naprijed, ali odluku moraju donijeti sami.

Do 13. oktobra svaka odluka mogla bi da ima dugoročniji uticaj nego inače, zbog čega je važno da pažljivo procijenite situaciju, ali i da ne propustite prilike koje vam se otvaraju, prenosi Krstarica.