Afrička kuga, požar i gubitak vida nisu slomili Žiku: Kuzmićeva obećala podršku

Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić Boravi u Bijeljini, a ovom prilikom posjetila je i domaćinstvo Žike Bakajlića u Gornjoj Čađavici, te ovom prilikom obećala neophodnu pomoć i podršku.

Žika se godinama bavi uzgojem svinja, ali pored mnogobrojnih poteškoća i katastrofa, koje su ga zadesile u prethodnom periodu od svinjogojstva nije odustao.

Žika je skoro pa potpuno slijep, ali ga ovaj hendikep nije zaustavilo u njegovom poslu na farmi.

Pored zdravstvenih poteškoća, Žiku su snašle i one poteškoće, koje su poznate mnogim farmerima, a koje su opustošile i mnoge farme.

Kuzmić i Bakajlić posjeta

Tako ni Žiku nije obišla afrička kuga, pa i sam požar, ali je sve svojim rukama obnovio.

Ministarka Kuzmić je u ime resornog ministarstva obećala podršku i pomoć Žiki kako bi u budućnosti mogao nastaviti sa radom na svojoj farmi.

Domaćinstvo Bakajlić sa ministarkom Kuzmanović, posjetili su i pomoćnici ministra, Saša Lalić i Njegoslav Lukić.