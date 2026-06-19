Afrička kuga, požar i gubitak vida nisu slomili Žiku: Kuzmićeva obećala podršku

Autor:Marija Milanović
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Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić Boravi u Bijeljini, a ovom prilikom posjetila je i domaćinstvo Žike Bakajlića u Gornjoj Čađavici, te ovom prilikom obećala neophodnu pomoć i podršku.
Žika se godinama bavi uzgojem svinja, ali pored mnogobrojnih poteškoća i katastrofa, koje su ga zadesile u prethodnom periodu od svinjogojstva nije odustao.
Žika je skoro pa potpuno slijep, ali ga ovaj hendikep nije zaustavilo u njegovom poslu na farmi.
Pored zdravstvenih poteškoća, Žiku su snašle i one poteškoće, koje su poznate mnogim farmerima, a koje su opustošile i mnoge farme.
Tako ni Žiku nije obišla afrička kuga, pa i sam požar, ali je sve svojim rukama obnovio.
Ministarka Kuzmić je u ime resornog ministarstva obećala podršku i pomoć Žiki kako bi u budućnosti mogao nastaviti sa radom na svojoj farmi.
Domaćinstvo Bakajlić sa ministarkom Kuzmanović, posjetili su i pomoćnici ministra, Saša Lalić i Njegoslav Lukić.
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