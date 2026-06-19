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Кир Стармер непоколебљив: "Не одустајем од кандидатуре"

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 14:37

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Кир Стармер непоколебљив: "Не одустајем од кандидатуре"
Фото: Tanjug/AP/Ben Stansall

Британски премијер Кир Стармер изјавио је данас да ће се кандидовати у било каквој трци за лидерство, након што је његов потенцијални ривал Енди Бернам победио у Мејкерфилду на изборима за посланика у доњем дому парламента, што му отвара пут да може да се кандидује за мјесто вође лабуриста и шефа британске владе.

Стармер је новинарима рекао да не мисли да би изазов за лидера био добар за земљу, али је додао да ако буде такмичења, он ће се свакако кандидовати, пренио је Ројтерс.

"Више пута сам рекао да нећу одустати од тога", истакао је Стармер.

Лабуристички градоначелник Манчестера, Енди Бернам, отворио је пут ка свргавању премијера Кира Стармера након што је освојио мјесто у парламенту на северу Енглеске, а што би могло да уведе нови талас политичке нестабилности у Британији, наводи агенција.

Бернам, познат по надимку "Краљ сјевера", победио је на изборима у Мејкерфилду на сјеверозападу Енглеске, освојивши 54,8 посто гласова, док је кандидат популистичке Реформистичке странке Најџела Фаража био други са 34,5 одсто подршке бирача.

Бернамова победа на можда најзначајнијим локалним изборима у више од шест деценија значи да ће он сада моћи да покрене, или учествује у изборима да замени Стармера, чији рејтинг популарности је један од најгорих када се ради о било ком британском лидеру, наводи Реутерс.

У свом побједничком говору, Бернам је рекао да би резултат у Мејкерфилду могао да буде "прекретница" за британску политику и поручио својој странци да је ово посљедња шанса за промјену правца.

"Морамо то да чујемо, морамо да делујемо и урадимо то како треба", рекао је он, додајући да неће бити друге шансе.

Стармер, који је рекао да ће се борити, брзо је честитао Бернаму на мрежи X.

(Телеграф)

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Кир Стармер

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