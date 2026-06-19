„Америка неће гинути за Европу"

Аутор:Милица Јагодић
Коментари:0
Америка се неће борити за Европу јер зна да ће бити под пријетњом да буде уништена од стране Русије, наводи Владимир Соловјов, руски новинар.
Са позиције Европе, Руси су ружни Козаци, што је ружно и није истина. Европа са Француском и Великом Британијом нема довољно нуклеарне енергије да би се борили против Русије која има много више тактичког нуклеарног оружја, наводи Соловјов уз питање "Да ли би Американци гинули за Европу?".
"Ако мислите да можете ући у нашу земљу, са својим оружјем и људима и да мислите да ћемо се борити против вас на који се боримо против Украјинаца, онда мора да сте луди. Нема шансе. Уништићемо ваше војне капацитете, ваше војне објекте на сваки могући начин. Ако нећете разумијети након што употријеби тактичко нуклеарно оружје, она ћемо се вратити на много моћнија рјешења", јасан је Соловјов.
Како каже, постоје различити начини кориштења нуклеарних бомби, а уколико Русија употријеби тактичке нуклеарне бомбе Европа ће да пати.
Подсјећања ради, тактичке бојеве главе развили Американци како би зауставили руске, у то вријеме совјетске тенкове за које су очекивали да ће доћи из Источне Њемачке дубоко у Европу.
Свијет
Важан дан за САД и Иран: Зашто Трамп жели споразум баш данас?
Русија зна крајње ризике сукоба као и то да се Америка неће мијешати јер зна да ће, уколико се буде борила за Европу, бити под пријетњом да буде потпуно уништена од стране Русије. По доктрини коју Русија његује, свака ракета која им се приближи значи лансирање свега што имају против њих, при чему је Русија много моћнија у погледу стратешких нуклеарних капацитета од било које земље на планети, објашњава Соловјов.
Свијетла тачка за Европу су европски народи, а не политичари. Проблем европских политичара је што они више нису Европљани, они не изгледају и не говоре ко политичари већ се понашају као мали момци из канцеларије велике компаније. Нису довољно образовани не осјећају нити сносе одговорност према људима које представљају.
Како каже, нада се да ће се Европа једног дана пробудити, погледати историју и почети себи да поставља питања, а када се то догоди постојаће шанса да народна дипломатија почне функционисати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
14
37
14
20
14
20
13
58
13
56
Тренутно на програму