Отказани разговори САД и Ирана, Венс не долази у Швајцарску

Аутор:АТВ редакција
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Након што је и званично потписан споразум између Америке и Ирана, Централна команда САД саопштила је да су америчке оружане снаге укинуле блокаду иранских лука и приобалних подручја.
Са друге стране, ирански Врховни савјет за националну безбједност навео је да ће предузети мјере да би бродовима који желе да прођу кроз Ормуз брзо биле издате потребне дозволе.
Разговори који су данас требало да буду одржани у швајцарском Биргенштоку отказани су, саопштило је Министарство спољних послова Швајцарске. Одлука је усљедила након што је из Бијеле куће потврђено да потпредседник САД Џеј Ди Венс неће допутовати у Швајцарску.
Извјештач РТС-а Марко Ивас јавља да је отказивање разговора услиједило послије саопштења Бијеле куће да Венс, иако је његов долазак раније био најављен, неће присуствовати састанку предвиђеном у оквиру процеса покренутог недавно потписаним меморандумом.
Као разлог наведени су логистички проблеми, али амерички портал Аксиос, који је међу првима објавио информацију о електронском потписивању меморандума, наводи да се иза те формулације вјероватно крије актуелна безбједносна ситуација на Блиском истоку, прије свега у Либану.
Према тим наводима, неизвјесност око спровођења примирја, као и недавни израелски удари и одмазда Хамаса, могли су да утичу на одлуку да се разговори одложе.
Упркос отказивању, у швајцарском граду Луцерну, који је претходних дана био центар окупљања свјетских медија, владала је атмосфера ишчекивања. Бројне новинарске екипе из различитих земаља стигле су у регион како би пратиле најављене разговоре.
Све релевантне свјетске медијске куће биле су присутне и претходна два дана покушавале су да дођу до информација о самом току преговора и организацији догађаја.
Према ријечима извјештача РТС-а Марка Иваса, новинарске екипе су се и јутрос припремале за одлазак ка Биргенштоку, али најновија одлука о отказивању разговора у потпуности мијења планове за праћење догађаја.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује примирје на свим фронтовима на Блиском истоку, након што је ступио на снагу Меморандум о разумевању између Америке и Ирана када су га предсједници двију земаља званично и потписали.
Централна команда САД саопштила је да су америчке снаге укинуле блокаду иранских лука и приобалних подручја, а ирански Врховни савјет за националну безбједност навео је да ће предузети мјере да би бродовима који желе да прођу кроз Ормуз брзо биле издате потребне дозволе.
Потпредсједник САД Џеј Ди Венс, истовремено, изјавио је да Израел мора да поштује мировни процес са Ираном, као и да Вашингтон жели да либанска влада има контролу над југом своје државе.
Амерички министар одбране Пит Хегсет је, у међувремену, рекао да ће САД поново покренути војну акцију и увести блокаду ако Иран не испуни своје обавезе према споразуму.
Са друге стране, ирански врховни вођа ајатолах Моџтаба Хамнеи поручио је да ће будући преговори са САД бити вођени уз очување права Ирана, као и да Техеран неће прихватити "непријатељске услове". Хамнеи је истакао и да је председник Ирана Масуд Пезешкијан преузео одговорност за заштиту интереса земље.
За то вријеме, Министарство здравља у Гази, које је под контролом Хамаса, саопштило је да је више од 1.000 Палестинаца убијено у енклави од прекида ватре постигнутог уз посредовање САД, у октобру прошле године.
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