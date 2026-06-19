ИСИС позвао муџахедине на напад: Запалите стадионе, направите стампедо

Аутор:АТВ редакција
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Присталице терористичке организације Исламска држава (ИСИС)позвани су да изврше нападе док милиони људи путују у Сједињене Америчке Државе како би присуствовали утакмицама. У пропагандној поруци наводи се сљедеће:
- Ти, муџахедине, имаш читав мјесец да пратиш окупљања и покренеш нападе, јер се необуздане хорде невјерника окупљају на улицама, а трибине су их препуне. Гдје год удариш, нанијећеш бол, а гдје год дјелујеш, изазваћеш штету.
Присталице екстремистичке групе потом су позване да замисле хаос који би напад могао да изазове на препуном стадиону.
📡 Signal Reports 📡: on Telegram — Debbie Schwenk (@debbie_schwenk5) June 19, 2026
🏴‼️🇺🇸 🏆 — The Islamic State threatens the FIFA World Cup, calling for lone wolf attacks, declaring it a "golden opportunity".
🚨 — 🏴 ISIS-K (ISKP) is the branch of ISIS that usually carries out high-casualty events globally, more than any… pic.twitter.com/AZW7MWY5GP
- Твој нож је пролио крв, а гдје год си ударио аутомобилом, изазвао си стампедо. Замислите да успјете да изазовете пожар на трибинама и покренете масовни стампедо који би однио стотине живота људи из нације Тројства и атеизма. То је идеја коју вриједи спровести - стоји у поруци ИСИС-а.
Пропагандна порука завршава се позивом присталицама да не пропусте, како наводе, "златну прилику" за нападе на западне земље и њихове грађане.
Ово се догодило након што су симпатизери ИСИС-а упутили сличну пријетњу, позивајући екстремисте да нападну стадионе Свјетског првенства и као мету означе папу.
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На пропагандној графици приказан је папа Лав XIV како држи лопту Свјетског првенства, уз текст у којем се помиње његова посјета Канарским острвима у јуну.
Овогодишњи турнир, који ће се одржати широм читавог континента, требало би да буде Свјетско првенство са највише безбједносних мјера у историји.
Тренинг камп репрезентације Енглеске, према наводима медија, заштићен је са три безбједносна прстена, а званичници не желе ништа да препусте случају због могућих пријетњи.
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Биће уведена строга зона забране летења ради заштите од напада дроновима, док је успостављен посебан командни центар за непрекидно праћење безбједносне ситуације.
Наоружани полицајци, припадници обезбјеђења и чувари непрестано патролирају око базе репрезентације Енглеске у Прериј Вилиџу, у савезној држави Канзас.
Постављене су и додатне заштитне мјере како би се спријечило да становници оближњег стамбеног комплекса надгледају екипу коју предводи селектор Томас Тачел.
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Полиција ће пратити аутобус репрезентације Енглеске на релацији између хотела и тренинг центра у оближњем насељу Своуп Сокер Вилиџ.
Један извор близак репрезентацији изјавио је:
- Безбједност играча, стручног штаба и њихових породица апсолутни је приоритет, али су мјере предострожности у САД додатно појачане. Играчи ће свуда бити окружени покретним безбједносним кордоном. Хотел репрезентације постаће практично неосвојива тврђава - изјавио је један извор близак репрезентацији.
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Једна од необичних мјера које организатори турнира примјењују јесте коришћење паса робота за заштиту особља.
Ови уређаји биће распоређени у Међународном центру за емитовање програма организације ФИФА у Даласу, где ће помагати у патролним активностима.
Снимци показују како се пси роботи крећу на четири ноге кроз објекат, а поједини током демонстрација изводе и различите покрете. Роботе је произвела компанија Hyundai Мотор Company, један од спонзора турнира.
(Сан)
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