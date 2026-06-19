Logo

ИСИС позвао муџахедине на напад: Запалите стадионе, направите стампедо

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 08:48

Коментари:

0
ИСИС позвао муџахедине на напад: Запалите стадионе, направите стампедо
Фото: Танјуг/АП

Присталице терористичке организације Исламска држава (ИСИС)позвани су да изврше нападе док милиони људи путују у Сједињене Америчке Државе како би присуствовали утакмицама. У пропагандној поруци наводи се сљедеће:

- Ти, муџахедине, имаш читав мјесец да пратиш окупљања и покренеш нападе, јер се необуздане хорде невјерника окупљају на улицама, а трибине су их препуне. Гдје год удариш, нанијећеш бол, а гдје год дјелујеш, изазваћеш штету.

Присталице екстремистичке групе потом су позване да замисле хаос који би напад могао да изазове на препуном стадиону.

- Твој нож је пролио крв, а гдје год си ударио аутомобилом, изазвао си стампедо. Замислите да успјете да изазовете пожар на трибинама и покренете масовни стампедо који би однио стотине живота људи из нације Тројства и атеизма. То је идеја коју вриједи спровести - стоји у поруци ИСИС-а.

Пропагандна порука завршава се позивом присталицама да не пропусте, како наводе, "златну прилику" за нападе на западне земље и њихове грађане.

Ово се догодило након што су симпатизери ИСИС-а упутили сличну пријетњу, позивајући екстремисте да нападну стадионе Свјетског првенства и као мету означе папу.

мирсад рамиц

Свијет

Подржавао терористе ИСИЛ-а: Држављанин БиХ осуђен у Америци

На пропагандној графици приказан је папа Лав XIV како држи лопту Свјетског првенства, уз текст у којем се помиње његова посјета Канарским острвима у јуну.

Овогодишњи турнир, који ће се одржати широм читавог континента, требало би да буде Свјетско првенство са највише безбједносних мјера у историји.

Тренинг камп репрезентације Енглеске, према наводима медија, заштићен је са три безбједносна прстена, а званичници не желе ништа да препусте случају због могућих пријетњи.

Рибникар Коста

Хроника

Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''

Биће уведена строга зона забране летења ради заштите од напада дроновима, док је успостављен посебан командни центар за непрекидно праћење безбједносне ситуације.

Наоружани полицајци, припадници обезбјеђења и чувари непрестано патролирају око базе репрезентације Енглеске у Прериј Вилиџу, у савезној држави Канзас.

Постављене су и додатне заштитне мјере како би се спријечило да становници оближњег стамбеног комплекса надгледају екипу коју предводи селектор Томас Тачел.

Шведска парламент

Свијет

Шведска ударила на мигранте: Усвојен "закон о цинкарењу"

Полиција ће пратити аутобус репрезентације Енглеске на релацији између хотела и тренинг центра у оближњем насељу Своуп Сокер Вилиџ.

Један извор близак репрезентацији изјавио је:

- Безбједност играча, стручног штаба и њихових породица апсолутни је приоритет, али су мјере предострожности у САД додатно појачане. Играчи ће свуда бити окружени покретним безбједносним кордоном. Хотел репрезентације постаће практично неосвојива тврђава - изјавио је један извор близак репрезентацији.

илу-плажа-19062026

Савјети

Скривени трошкови путовања: На ово би требало обратити пажњу приликом планирања одмора

Једна од необичних мјера које организатори турнира примјењују јесте коришћење паса робота за заштиту особља.

Ови уређаји биће распоређени у Међународном центру за емитовање програма организације ФИФА у Даласу, где ће помагати у патролним активностима.

Снимци показују како се пси роботи крећу на четири ноге кроз објекат, а поједини током демонстрација изводе и различите покрете. Роботе је произвела компанија Hyundai Мотор Company, један од спонзора турнира.

(Сан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ISIL

mudžahedini

napad

Коментари (0)

Прочитајте више

Планина

Занимљивости

Турска дала зелено свјетло! Ово би могло да рјеши једну од највећих мистерија свијета

1 ч

0
Конференција "Градимо регион" одржана у Требињу

Економија

Другог дана конференције "Градимо регион" о вјештачкој интелигенцији у грађевинарству

1 ч

0
сунчано вријеме сунце небо

Друштво

Данас претежно сунчано и топлије

1 ч

0

Више из рубрике

Макрон: Споразум не значи да је рат завршен

Свијет

Макрон: Споразум не значи да је рат завршен

2 ч

0
Рекордан број Американаца живи с родитељима због високих трошкова

Свијет

Рекордан број Американаца живи с родитељима због високих трошкова

3 ч

0
Путници са брода на којем се проширио хантавирус могу напустити карантин

Свијет

Путници са брода на којем се проширио хантавирус могу напустити карантин

3 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Иран најавио брже издавање дозвола за пловидбу кроз Ормуз

3 ч

0

  • Најновије

10

34

Субота доноси велику врућину широм Европе: У Српској до 36 степени

10

29

Напета ситуација у Фолксвагену: Планира се укидање 50.000 радних мјеста

10

25

Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

10

21

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

10

18

Од понедјељка пријаве за полагање пријемног испита

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима