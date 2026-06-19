Амиџић и УДАС: Потребно повећати лимит за увоз аутомобила особама са инвалидитетом

Аутор:Марија Милановић
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Министра финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, данас је одржао састанак са представницима Организације ампутираца УДАС Републике Српске у циљу рјешавања питања повећања лимита увоза аута за све особе, које полажу на то право.
„Захваљујем се министру што је са нама данас овдје како бисмо видјели на који начин можемо побољшати квалитет живота свих особа са инвалидитетом у БиХ. Овдје причамо о о начину како да повећамо лимит за увоз аута за све особе које имају право на то и то је заправо побољшање квалитета живота“, рекао је Жељко Волаш, предсједник Организације УДАС.
Промјеном поменутог лимита ради се на побољшању услова живота особа са инвалидитетом, тврди Волаш те је и нагласио да садашња рјешења нису најбоља те ће се тражити начин како би се побољшала тренутна ситуација, повећао лимит за увоз аута.
„Овдје се ради о кретању људи. То је начин да ти људи могу да остваре своје свакодневне животне потребе. УДАС је покретач више иницијатива, такође ће е разговарати и о помоћи жртава мина. БиХ је потписник Споразума за забрану мина и самим тим је у обавези да финансира деминирање и помоћ жртвама мина. У буџету још ни једном нисмо имали ставку која се односи на помоћ жртвама мина. Ове године видим да имамо повећана средства за деминирање, што је добро, а у наредном периоду требамо пронаћи начин и програме како да помогнемо жртвама мина“, нагласио је Волаш.
Сва удружења овог типа имају потребе за увозом аутомобила за особе са инвалидитетом те је неопходно, како каже Волаш, пронаћи начин бесцаринског увоза поменутих возила.
„Нама треба подршка медија да поједина политичка питања не вежемо за питања која се опет везују за живот ових људи. Апсолутно је илузорно говорити о томе колико су расли трошкови живота, али самим тим и када су у питању трошкови, приликом увоза возила и нешто што је неспорно јесте да треба доћи до повећања тог прага када говоримо о том сегменту када говоримо о ослобађању од увозних даџбина за лица, која имају ту потребу“, казао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара.
Како је Амиџић казао, дужи временски период средства у износу од 30.000 КМ стоје јер се није успијевало ништа ријешити због одређених политичких питања.
„Па сад између осталог у понедјељак имамо море неких тачака и питања, која морају да имају неку политичку димензију, али мислим да ови људи не треба да имају политичку димензију. Што се тиче самог износа, минималан износ или оно што смо ми предложили на бази одређених калкулација јесте да то не буде испод 45.000 КМ, да повећање пуде најмање 50% јер кроз анализу, а и управо како су и људи већ сами рекли, у правилу већина људи не искористи тај горњи максимум већ је то одређени број, односно дио људи, који имају потребе и за рампом. С друге стране морамо водити рачуна и о томе како функционише сам систем. То су злоупотребе сведене на минималан проценат и наш приједлог ће бити да то повећање буде најмање за 50%, односно да не буде мање од 45.000 КМ када су у питању та ослобађања“, казао је Амиџић.
С друге стране, како истиче Амиџић, Министарство финансија и трезора је поново нашло простора и поново обезбиједило средства када је у питању Министарство цивилних послова, како би поред иностраних партнера имали средства, којима се финансирају послови везано за деминирање.
„Додатни послови везано за деминирање с једне стране, али и са друге стране да се обезбиједи помоћ овим лицима, која су настрадала на овакав начин. Желим да вјерујем да ће доћи што прије до усвајања буџета и да ће Министарство цивилних послова, као носилац тих активности та средства и искористити на најбољи могући начин. Ми смо умањили средства за поједине буџетске кориснике јер смо сматрали да ова средства по први пут морају да буду ту те да одговоримо на ова питања“, рекао је Амиџић.
Оно што је њему, како је нагласио Амиџић претходно створило озбиљну фрустрацију јесте оспоравање термина сједнице УО УИО, за коју се знало 15 дана унапријед, а Зијад Крњић, као што смо претходно информисани, није желио наћи ни да се о истој изјасни у пар минута писменим путем.
„На крају крајева, могли сте рећи да не прихватате ни једну тачку, али да кажете да прихватате ову тачку везану за повећање прага када су у питању ове особе. Ми то нисмо доживјели. Ја желим да знам да знам да они људи који се у понедјељак не појаве и који не буду жељели да дају подршку за ову категорију људи, која живи и у Републици Српској и у Федерацији БиХ, мора да сноси одговорност за такве своје одлуке“, рекао је Амиџић.
Амиџић се захвалио присутним медијима што, како каже, учествују у једној позитивној причи јер се на тај начин шири свијест да се што прије реализује ова тема.
„Ја сам у понедјељак на сједници Савјета министара и сасвим сигурно гласам за ову тачку дневног реда а касније и за тачку која се везује на поврат ПДВ-а на прву некретнину за сва она лица која по први пут рјешавају своје стамбено питање. Наиван можда јесам, али ћемо у понедјељак видјети да ли ће одређене политичке теме превладати животним темама људи, који живе у овој земљи, која се зове Босна и Херцеговина“, поручио је Амиџић.
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