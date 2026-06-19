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"Издржали све осим краја": Пар у Српској се развео након 54 године брака

Аутор:

Марија Милановић
19.06.2026 10:39

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бака и деда старији пар
Фото: Pexel/ Esmerald Heqimaj

Иако се већина развода дешава у првим годинама брака, у Републици Српској забиљежен је и један несвакидашњи случај, брак је окончан након чак 54 године заједничког живота.

Када чујете да је неко у браку преко 50 година, не можете остати равнодушни, али има и оних којима број не представља много те одлуче након 54 да се разведу.

Иако број таквих случајева није велики, овај податак показује да године проведене у браку нису гаранција да ће заједница трајати до краја живота.

Шта је разлог овакве одлуке, никада вјероватно нећемо сазнати. Ако је судити према овом случају, никада није касно да се пресјеку неке споне и да се крене испочетка и у живот уведу важне промјене.

Испод објаве о крају овог дугогодишњег брака низали су се коментари. Било је оних који су се чудили, оних који, су наравно, критиковали брачни пар, али и оних шаљивих.

Тако је једна од корисница друштвене мреже Инстаграм написала у шаљивом тону: "Све данас ћу, сутра ћу и прођоше 54 године".

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Тагови :

развели се након 54 године

бака и деда

Развод брака

Република Српска

статистика

Коментари (3)

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