Амиџић: Добро што је избјегнута црна листа Манивала на којој су Сјеверна Кореја и Иран

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић сматра да ће стављање БиХ на сиву листу Манивала отежати пословање, али да је добро што је избјегнута позиција црне листе на којој су Сјеверна Кореја и Иран.
"Сива листа отежава пословање у БиХ, али не ограничава га на начин како то појединци желе да представе. На овој листи налазе се и Румунија и Монако", рекао је Амиџић новинарима у Бањалуци.
Амиџић је појаснио да су јасно дефинисани услови да БиХ не буде на сивој листи, али да "неко под те услове жели да провуче одређене ствари које би подразумијевале пренос надлежности".
"У БиХ смо се, кроз причу о `европском путу` неријетко одрицати дијела својих права. БиХ не мора бити на сивој листи уколико колеге из ФБиХ буду прихватиле реалности, које су више техничке природе, умјесто да од тога праве политичко питање", појаснио је Амиџић.
Он је рекао да је ово проблем са политичким Сарајевом, које није добило државу по завршетку рата и сада у миру на сваки начин настоје да имају једну државу, која би се звала БиХ и која не би имала ентитете.
"Колеге из ФБиХ дају политички контекст овом питању. Желим да то што прије ријешимо. Република Српска неће одустати од својих принципа, као што нисмо одустали ни када је у питању отварање новог граничног прелаза у Градишци. Остали смо чврсто при својим ставовима, али смо отворили гранични прелаз", нагласио је Амиџић.
Амиџић је закључио да ће Република Српска остати чврсто на својим позицијама и неће дозволити да било ко из Сарајева одлучује о томе шта ће се радити у Бањалуци, преноси Срна.
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