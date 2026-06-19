Аутор:АТВ редакција
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Стварни циљ европских лидера није да преговарају са Русијом, већ да сачувају режим украјинског предсједника Владимира Зеленског, истакао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је у ауторском тексту под називом "Украјина, Европа и глобална безбједност" навео да европски лидери желе да сачувају кијевски режим као одскочну даску за сукоб са Русијом.
"Имајући то у виду, европски лидери покушавају да што прије осигурају примирје, и то само из једног разлога - да спријече колапс Оружаних снага Украјине на ратишту", написао је Лавров.
Према његовим ријечима, план Европљана је да замрзну сукоб без проналажења рјешења за његове основне узроке, а затим да брзо размјесте војне контингенте из енглеско-француске коалиције на украјинској територији, пренио је ТАСС.
"Шта је европске лидере навело да одједном промијене реторику и почну да говоре о преговорима и који је њихов циљ? На примјер, високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас изјавила је да је сврха било каквог дијалога са Русијом да се наметну услови Европе", навео је Лавров.
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Он је појаснио да су ти услови плаћање одштете Украјини, повлачење војске из Придњестровља и Јужног Кавказа, укидање закона о страним агентима и прихватање строгих ограничења за Оружане снаге Русије.
Лавров је напоменуо да Европа жели преговоре са Москвом док, у исто вријеме, појачава правну агресију усмјерену против Русије.
Ауторски текст шефа руске дипломатије требало је да буде објављен у европском издању листа "Политико", али је одлуком Уређивачког колегијума "Политика" објављивање отказано у посљедњем тренутку, преноси Срна.
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