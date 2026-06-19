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Лавров: Циљ Европе да сачува режим Зеленског

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 09:08

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Sergej Lavrov
Фото: Tanjug/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Стварни циљ европских лидера није да преговарају са Русијом, већ да сачувају режим украјинског предсједника Владимира Зеленског, истакао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је у ауторском тексту под називом "Украјина, Европа и глобална безбједност" навео да европски лидери желе да сачувају кијевски режим као одскочну даску за сукоб са Русијом.

"Имајући то у виду, европски лидери покушавају да што прије осигурају примирје, и то само из једног разлога - да спријече колапс Оружаних снага Украјине на ратишту", написао је Лавров.

Према његовим ријечима, план Европљана је да замрзну сукоб без проналажења рјешења за његове основне узроке, а затим да брзо размјесте војне контингенте из енглеско-француске коалиције на украјинској територији, пренио је ТАСС.

"Шта је европске лидере навело да одједном промијене реторику и почну да говоре о преговорима и који је њихов циљ? На примјер, високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас изјавила је да је сврха било каквог дијалога са Русијом да се наметну услови Европе", навео је Лавров.

Сергеј Лавров

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Он је појаснио да су ти услови плаћање одштете Украјини, повлачење војске из Придњестровља и Јужног Кавказа, укидање закона о страним агентима и прихватање строгих ограничења за Оружане снаге Русије.

Лавров је напоменуо да Европа жели преговоре са Москвом док, у исто вријеме, појачава правну агресију усмјерену против Русије.

Ауторски текст шефа руске дипломатије требало је да буде објављен у европском издању листа "Политико", али је одлуком Уређивачког колегијума "Политика" објављивање отказано у посљедњем тренутку, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Европа

Володимир Зеленски

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