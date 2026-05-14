Српска богатија за 25 беба

14.05.2026 07:41

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, и то 11 д‌јевојчица и 14 д‌јечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, потом у Фочи три, у Добоју, Зворнику и Требињу по двије, те у Бијељини, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна.

У Бањалуци је рођено пет д‌јевојчица и седам д‌јечака, у Фочи двије д‌јевојчице и д‌јечак, у Добоју два д‌јечака, у Зворнику и Требињу по једна д‌јевојчица и један д‌јечак, у Невесињу и Источном Сарајеву по једна д‌јевојчица, а у Бијељини и Градишци по д‌јечак.

У приједорском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.

