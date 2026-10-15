Odgoni sve zle sile: Izgovorite ovu molitvu za spas doma

Kiprijan je bio doseljen iz Kartagene u Antiohiju, gdje je živjela Justina sa svojim roditeljima, Edesijem i Kleodonijom.

Edesije bješe žrec idolski i cijeli dom njegov neznabožački. No kada Justina hodeći po crkvama hrišćanskim pozna vjeru pravu, ona obrati i oca i majku Hristu Gospodu. I sve troje primiše krštenje od Optata episkopa.

Kiprijan pak bješe volh, imaše veze sa dusima nečistim i gataše. Neki razvratni mladić Aglaid neznabožac htjede pošto-pošto prelestiti Svetu Justinu, jer se zanese ljepotom njenom, pa kako ga svetica odsudno odbi, on potraži pomoć kod Kiprijana.

Kiprijan navođaše zle duhove, jedne za drugim, na Justinu, da bi u njoj raspalili strast nečistu za Aglaidom, no ne uspje u tome ništa, jer Sveta Justina krsnim znamenjem i molitvom Bogu odgonjaše od sebe duhove zlobe. Tada Kiprijan pozna silu krsta, i sam se krsti, i vremenom postade prezviter i episkop.

Ozlobljeni neznabošci optužiše njega i Justinu, i oboje bjehu predati sudu u Damasku, pokom mučeni i posječeni u Nikomidiji krajem trećeg vijeka.

Molitva protiv vradžbina

Na današnji dan, vjeruje se, treba izgovoriti molitvu protiv vradžbina Svetog Kiprijana:

"Ti koji obitavaš u bezgraničnoj svjetlosti i nepristupnoj grmljavini, Tebe gledaju hiljade Sila i milijarde Svetih Angela i Arhangela. Sada Ti se, pak, molim i preklinjem Te Bože naš, da moja molitva pred Tobom, Bože i Gospode Milosti, bude kao žrtva blagougodna Tebi.

Svaki čovjek koji ima duha nečastivog da se sasvim očisti sa cijelim domom svojim. Ako je vezan vradžbinom ili zlim djelima ili magijom ili je sputan od sedamdeset i dvije kletve zavisti i omađijan i nosi u sebi trista šezdeset i pet riječi vradžbine, koje su na štetu i propast slugu Božijih (ime) sa svim domovima njihovim.

Gdje god se pročita ova usrdna molitva moja pred Blagodaću Tvojom, odmah da se oslobodi sav narod i mjesto od svakog gnjeva i bolesti i svake sveze vradžbina i bajanja i magije, svakog uroka i zlog jezika, pakosti, nemara i ljenosti, razuzdanosti, nerazboritosti, slabosti i beznađa, svake nepravde i svake zablude ili prevare, ili prepreke dolazeće od đavola, kao i sluge Božije (ime) sa svim domovima svojim. I da budu razrešeni i izbavljeni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin."

(Informer)