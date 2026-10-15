Danas isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja

Autor:ATV redakcija
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Borački dodatak za septembar, i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka, biće isplaćene danas.
Iz budžeta Srpske biće isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.
Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.
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