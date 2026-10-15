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Danas isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja

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15.10.2026 07:06

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Новац
Foto: ATV

Borački dodatak za septembar, i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka, biće isplaćene danas.

Iz budžeta Srpske biće isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.

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Tagovi :

Isplata

socijalna davanja

Borački dodatak

Ministarstvo finansija

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