Danas isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja

Borački dodatak za septembar, i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka, biće isplaćene danas.

Iz budžeta Srpske biće isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.