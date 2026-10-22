Netanjahu: Iran razvija nuklearno oružje, Teheran traži uslove za dijalog

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je Iran da ponovo pokušava da razvije nuklearno oružje, ocijenivši da Teheran „još nije naučio lekciju“. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da prijetnje i sankcije moraju praktično da budu ukinute kako bi se stvorili uslovi za dijalog.

Netanjahu je tokom posjete oficirskoj školi na jugu Izraela rekao da je jedini način za uklanjanje iranske nuklearne prijetnje rušenje režima u Iranu, ističući da je to njegova direktiva upućena vojsci, Mosadu i bezbjednosnim službama.

Prema njegovim riječima, novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei odlučio je da nastavi politiku svog oca i ponovo pokrene razvoj nuklearnog naoružanja.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je Iran i njegove savezničke oružane grupe da ne izvode napade na Izrael tokom predstojećih izbora. Ocijenio je da se iranski režim nalazi u najslabijoj fazi do sada, ali da bi ga to moglo navesti na preduzimanje ekstremnih mjera protiv Izraela.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da prijetnje i sankcije moraju praktično da budu ukinute kako bi se stvorili uslovi za dijalog. Istakao je da pregovori nemaju smisla dok se istovremeno pojačavaju pritisci i ograničavaju mogućnosti za saradnju.

„Ne može svakodnevno da se povećava intenzitet sankcija i pritisaka, zatvaraju putevi interakcije i istovremeno da se govori o pregovorima. Dijalog jezikom prijetnji i pritiska nema smisla“, napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži Iks.

On je poručio da Iran ne traži rat, ali da neće popustiti pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država niti se povući pred prijetnjama i zastrašivanjem.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei optužio je protivnike Teherana za pokretanje napada dok su pregovori bili u toku, ubistva iranskih zvaničnika i djece, kao i pojačavanje sankcija. Ocijenio je da takvi potezi doprinose regionalnoj nestabilnosti i globalnoj ekonomskoj nesigurnosti.

U međuvremenu, Turska, Katar, Indonezija i Pakistan potpisali su u Dohi memorandum „Badr“ o odbrambenoj saradnji. Sporazum predviđa jačanje vojnih kapaciteta, saradnju u vojnoj proizvodnji, tehničkoj obuci i istraživanju, kao i razvoj odbrambene industrije četiri zemlje.

Prema saopštenju turskog Ministarstva nacionalne odbrane, inicijativa bi trebalo da doprinese produbljivanju saradnje u oblasti odbrane i razvoju savremenih vojnih sistema.

(RTS)