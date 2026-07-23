Stižu velike pare: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 30. jula

Raspored planeta do 30. jula ukazuje na to da Bikovi, Lavovi i Vodolije imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Sezona Lava i Mars u Blizancima nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

Bik

Bikovi ulaze u period u kojem mogu da profitiraju kroz iznenadne okolnosti. Jupiter im šalje povoljne vibracije koje podstiču optimizam i privlače prilike za manji ili veći novčani dobitak.

Posebno će im intuicija biti naglašena sredinom nedjelje, pa bi trebalo da obrate pažnju na brojeve, snove i slučajne znakove koje primećuju. Sreća im dolazi kada najmanje očekuju.

Lav

Lavovi ulaze u fazu pojačane intuicije zahvaljujući snažnim energijama na nebu. Mogu da imaju osjećaj da unaprijed znaju kada treba da okušaju sreću, a upravo taj unutrašnji glas ne bi trebalo da ignorišu.

Neočekivani dobitak moguć je kroz igre na sreću, nagradne konkurse ili slučajne prilike. Ključ uspjeha biće umjerenost i povjerenje u sopstveni instinkt.

Vodolija

Vodolije u narednih sedam dana imaju podršku planeta koje donose iznenađenja i preokrete. Uran, njihov vladar, podstiče neočekivane događaje, pa je moguć prijatan finansijski obrt.

Posebno su povoljni dani pred kraj nedelje kada bi mogli da se nađu na pravom mjestu u pravo vrijeme. Sreća im dolazi kroz spontanost i spremnost da isprobaju nešto novo, prenosi Informer.