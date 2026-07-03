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Nova banka upozorava klijente: Pokušaj prevare putem lažnih SMS poruka!

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 09:54

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Нова банка упозорава на лажне поруке
Foto: Nova banka/AI ilustracija

Nova banka AD Banja Luka obavještava korisnike da je zabilježen pokušaj prevare putem tzv. smišing poruka, odnosno lažnih SMS poruka.

Pomenute poruke izgledaju kao da su poslate u ime Banke, a kojima prevaranti pokušavaju da navedu primaoca da otkrije osjetljive podatke, uključujući lične podatke, podatke o računima i platnim karticama

"Napominjemo da Nova banka nikada neće tražiti od korisnika da putem e-maila, SMS-a, Vibera, WhatsAppa, Facebooka ili drugih online kanala komunikacije dostavljaju povjerljive podatke o računima i platnim karticama", poručuju iz Nove banke AD Banjaluka.

Kako navode, trenutno su u opticaju lažne SMS poruke koje vizuelno imitiraju zvanične poruke Banke, a u kojima se od korisnika traži da kliknu na link ili da unesu svoje podatke putem lažnih formulara.

Iz banke apeluju na građane da ukoliko primijete sumnjivu poruku, da:

- je ne otvaraju

- ne klikću na linkove u poruci,

- i da je odmah obrišu.

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Tagovi :

Nova banka AD Banja Luka

Banjaluka

SMS prevara

lični podaci

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