Nova banka upozorava klijente: Pokušaj prevare putem lažnih SMS poruka!

Autor:ATV redakcija
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Nova banka AD Banja Luka obavještava korisnike da je zabilježen pokušaj prevare putem tzv. smišing poruka, odnosno lažnih SMS poruka.
Pomenute poruke izgledaju kao da su poslate u ime Banke, a kojima prevaranti pokušavaju da navedu primaoca da otkrije osjetljive podatke, uključujući lične podatke, podatke o računima i platnim karticama
"Napominjemo da Nova banka nikada neće tražiti od korisnika da putem e-maila, SMS-a, Vibera, WhatsAppa, Facebooka ili drugih online kanala komunikacije dostavljaju povjerljive podatke o računima i platnim karticama", poručuju iz Nove banke AD Banjaluka.
Kako navode, trenutno su u opticaju lažne SMS poruke koje vizuelno imitiraju zvanične poruke Banke, a u kojima se od korisnika traži da kliknu na link ili da unesu svoje podatke putem lažnih formulara.
Iz banke apeluju na građane da ukoliko primijete sumnjivu poruku, da:
- je ne otvaraju
- ne klikću na linkove u poruci,
- i da je odmah obrišu.
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