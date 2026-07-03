Dnevni horoskop: Škorpije su ranjene i traže svoju "mirnu luku", a evo ko danas tjera mak na konac

Autor:ATV redakcija
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Dnevni horoskop za petak, 3. jul 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.
Ovan
Ljubav: Veći izliv nježnosti pred voljenom osobom deluje podsticajno na zajednički odnos. Neko u Vama pobuđuje osjećaj sigurnosti.
Posao: Razmislite kome treba da se priklonite u poslovnoj saradnji, oni koji znaju da odaberu pravu temu dobijaju i najbolje rezultate.
Zdravlje: Potreban Vam je dobar podsticaj i emotivna inspiracija.
Bik
Ljubav: Slobodno izrazite svoju ljubavnu sreću, priuštite sebi neku uzbudljivu zabavu. Neko Vam daje do znanja da obožava Vaše prisustvo.
Posao: Imate dovoljno energije. Tajna Vašeg uspjeha predstavlja kombinaciju lepih i korisnih stvari u različitim pravcima.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Blizanci
Ljubav: Indirektno pokušavate da utičete na nečiju odluku. Bliska osoba primjećuje Vaše nezadovoljstvo.
Posao: Poslovne probleme ne možete rješavati mimo ustaljenog protokola, ali dokazivanje pravde ne predstavlja Vaš primarni cilj.
Zdravlje: Poštedite sebe neprijatnih situacija i novog uzbuđenja.
Ljubav: Pokažite svoje pozitivne namjere i budite velikodušni prema voljenoj osobi. Ugodite svojoj porodici.
Posao: Osvojili ste nečiju naklonost ili simpatije, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspjeh.
Zdravlje: Emotivna afirmacija djeluje pozitivno na Vaše raspoloženje.
Lav
Ljubav: Pokušavate da djelujete pribrano, ali opterećuju Vas ljubavne dileme ili loš predosjećaj u vezi sa jednom bliskom osobom.
Posao: Vaše ideje ne znače mnogo, ukoliko se i Vaši saradnici ne založe za slične principe u poslovno-finansijskim dogovorima.
Zdravlje: Prijaće Vam boravak u prirodi ili rekreacija.
Djevica
Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom, nema potrebe da smišljate izgovore. Pre ili kasnije, istina će isplivati na površinu.
Posao: Ukoliko Vam je stalo da ostvarite poslovno-finansijske interese, upotrebite svoju praktičnu pamet i lično iskustvo.
Zdravlje: Izbegavajte naporne i konfliktne situacije.
Vaga
Ljubav: Burno reagujete na sitnice, dok partner na Vama sprovodi različite testove izdržljivosti. Kontrolišite svoje impulse.
Posao: Ukoliko Vas neko opominje da promijenite svoje kriterijume u poslovnoj saradnji, dobro razmislite o krajnjem ishodu.
Zdravlje: Djelujete napeto, potrebno je da se opustite.
Škorpija
Ljubav: Djelujete ranjivo i tražite neko mirnije utočište. Potrebna Vam je nečija iskrena podrška i emotivno razumijevanje.
Posao: U susretu sa saradnicima morate imati dovoljno moralne hrabrosti da prihvatite odgovornost za ono što ste izjavili ili učinili.
Zdravlje: Primjenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Strijelac
Ljubav: Partner kritikuje Vaše ponašanje, smatra da nemate dovoljno ubjedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.
Posao: Budući da se nalazite u centru važnih događaja, upotrebite svoju prednost u odnosu na poslovne konkurente.
Zdravlje: Izbjegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
Jarac
Ljubav: Iritira Vas partnerovo ponašanje. Kontrolišite svoje impulse, prije nego što povrijedite nečija osjećanja.
Posao: Događaji ne idu u željenom smjeru. Zarad poštovanja nekih poslovnih dogovora, prihvatite kompromisno rješenje.
Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i slijedite svoju savjest.
Vodolija
Ljubav: Vaš spoljašnji uspjeh ne predstavlja veliki adut pred voljenom osobom. U ljubavnom životu postoje neka drugačija mjerila.
Posao: Djelujete zadovoljno zbog novih informacija. Umijete da nametnete svoje mišljenje pred saradnicima.
Zdravlje: Važno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu.
Ribe
Ljubav: Zamjerate voljenoj osobi da naivno vjeruje u stvari koje ne mogu lako da se ostvare. Nikako da se skrasite.
Posao: Strogo procenjujete nečije postupke i pokušavate da nametnete nova pravila u poslovnoj saradnji, prenosi Žena Blic
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