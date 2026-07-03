Danas sunčano i toplo, a u ovim dijelovima se očekuje kiša

Ovog jutra u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i sjeveroistoku je pretežno do potpuno oblačno uz lokalno slabu kišu.

Vjetar je slab i promjenljiv, u Hercegovini duva umjerena i jaka bura.

Na visini se održava uticaj periferije doline sa sjevera Evrope. U prizemlju pritisak u porastu pod uticajem anticiklona koji se širi od zapada Evrope.

Danas se očekuje prijatno toplo i pretežno sunčano, na jugu i istoku promjenljivo oblačno uz slabu kišu samo ponegdje.

Vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana povremeno jaki udari vjetra. Na jugu jaka bura, dok će maksimalna temperatura vazduha iznositi oko 30°S, prenose iz RHMZ RS-a.