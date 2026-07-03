Da li razvedena žena može dobiti penziju nakon smrti bivšeg muža?

Ko ostvaruje pravo na porodičnu penziju umrlog osiguranika, koji je ispunjavao uslove za starosnu ili invalidsku penziju na dan svoje smrti? Evo šta poručuju iz Fonda PIO.

Ovo pravo imaju i članovi porodice korisnika starosne ili invalidske penzije, saopštili su iz Fonda.

"Pod članovima porodice smatraju se bračni supružnik, razvedeni bračni ili vanbračni supružnik, ako mu je pravosnažnom sudskom odlukom dosuđeno pravo na izdržavanje, kao i d‌jeca i roditelj. Za sve njih postoje određeni uslovi koje moraju da ispune, kako bi ostvarili pravo na porodičnu penziju", ističu iz ovog fonda.

Udovica pravo na porodičnu penziju može da ostvari sa navršenih 50 godina života, ukoliko je u trenutku smrti supruga imala navršenih 45 godina života. Udovac može ostvariti pravo sa 60 godina života, ukoliko je u trenutku smrti supruge imao navršenih 55 godina života.

"Supružnik može ostvariti pravo i ukoliko mu je utvrđena nesposobnost za privređivanje u trenutku smrti supružnika, kao i ukoliko je ta nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti supružnika. Supružnik može ostvariti pravo i zajedno sa d‌jecom, ukoliko su imali jedno ili više zajedničke d‌jece, i ukoliko su ta d‌jeca nalaze na redovnom školovanju, a roditelj vrši roditeljska prava prema toj d‌jeci", poručuju iz Fonda.

S druge strane, kako navode iz Fonda, d‌jeca mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju, ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, a najkasnije do 26. godine života. I d‌jeca, takođe, mogu da ostvare pravo, ukoliko im je do 15. godine utvrđena nesposobnost za samostalan život i rad, i mogu koristiti pravo sve dok ta nesposobnost traje", poručuju u Fondu PIO.

Ukoliko je nakon 15. godine, a prije smrti roditelja, utvrđena nesposobnost za priređivanje, i ukoliko je roditelj izdržavao to dijete sve do svoje smrti, to dijete, takođe, može da koristi pravo na porodičnu penziju.

Porodična penzija se utvrđuje u procentu od 70%, ukoliko imamo jednog korisnika porodične penzije, 80% za dva korisnika, 90% za tri korisnika i 100% za četiri ili više korisnika, saopštili su iz Fonda.