Logo
Large banner

Tramp: Zaštitićemo brodove u Hormuškom moreuzu

04.03.2026

10:59

Komentari:

0
Предсједник Америке Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da namjerava osigurati brodski promet u Hormuškom moreuzu, kojem prijeti Iran, uključujući i američku mornaricu.

"Ako bude potrebno, američka mornarica počeće pratiti tankere kroz Hormuški moreuz što je prije moguće", objavio je u utorak na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da će, bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurati slobodan protok energije u svijet.

Osim toga, naložio je nadležnoj Američkoj korporaciji za međunarodni razvoj i finansiranje (DFC) da ponudi osiguranje od rizika i garancije za svu pomorsku trgovinu u regiji.

Mjera je prvenstveno usmjerena na prevoz energije, ali je dostupna svim brodarskim kompanijama.

Погинули амерички војници

Svijet

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

Moreuz između Irana i Omana smatra se jednom od najvažnijih brodarskih ruta u svijetu.

To je jedina veza od Zaliva do svjetskih okeana.

Značajne zemlje proizvođačice nafte nalaze se duž Zaliva, uključujući Iran, Saudijsku Arabiju, Irak, Kuvajt, Katar, Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate.

Rat i prijetnje Irana da će zapaliti brodove koji prolaze izazvali su nemire na energetskim tržištima.

Cijene nafte i plina su zbog toga značajno porasle, prenosi "Premium Times".

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Погинули амерички војници у рату с Ираном

Svijet

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

1 h

0
Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

Svijet

Pokušali da odlete sa koferima punim kokaina, pa pali na aerodromu

1 h

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана

Svijet

Drugi sin, šef paravojske: Ko je Mojtaba Hamnei, novi lider Irana

1 h

0
Америчка војска у Еквадору

Svijet

Američka vojska pokrenula akciju u još jednoj zemlji

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

12

Mami uzdahe: Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu

12

12

Pero naslijepo kupio Albanku za 3.000 evra: Kad su je doveli gorko se pokajao

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner