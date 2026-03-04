Tramp: Zaštitićemo brodove u Hormuškom moreuzu

04.03.2026
10:59
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp kaže da namjerava osigurati brodski promet u Hormuškom moreuzu, kojem prijeti Iran, uključujući i američku mornaricu.
"Ako bude potrebno, američka mornarica počeće pratiti tankere kroz Hormuški moreuz što je prije moguće", objavio je u utorak na svojoj platformi Truth Social.
Dodao je da će, bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurati slobodan protok energije u svijet.
Osim toga, naložio je nadležnoj Američkoj korporaciji za međunarodni razvoj i finansiranje (DFC) da ponudi osiguranje od rizika i garancije za svu pomorsku trgovinu u regiji.
Mjera je prvenstveno usmjerena na prevoz energije, ali je dostupna svim brodarskim kompanijama.
Svijet
Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom
Moreuz između Irana i Omana smatra se jednom od najvažnijih brodarskih ruta u svijetu.
To je jedina veza od Zaliva do svjetskih okeana.
Značajne zemlje proizvođačice nafte nalaze se duž Zaliva, uključujući Iran, Saudijsku Arabiju, Irak, Kuvajt, Katar, Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate.
Rat i prijetnje Irana da će zapaliti brodove koji prolaze izazvali su nemire na energetskim tržištima.
Cijene nafte i plina su zbog toga značajno porasle, prenosi "Premium Times".
Najnovije
Najčitanije
12
12
12
12
12
07
12
06
12
03
Trenutno na programu