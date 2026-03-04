Tramp: Zaštitićemo brodove u Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da namjerava osigurati brodski promet u Hormuškom moreuzu, kojem prijeti Iran, uključujući i američku mornaricu.

"Ako bude potrebno, američka mornarica počeće pratiti tankere kroz Hormuški moreuz što je prije moguće", objavio je u utorak na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da će, bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurati slobodan protok energije u svijet.

Osim toga, naložio je nadležnoj Američkoj korporaciji za međunarodni razvoj i finansiranje (DFC) da ponudi osiguranje od rizika i garancije za svu pomorsku trgovinu u regiji.

Mjera je prvenstveno usmjerena na prevoz energije, ali je dostupna svim brodarskim kompanijama.

Moreuz između Irana i Omana smatra se jednom od najvažnijih brodarskih ruta u svijetu.

To je jedina veza od Zaliva do svjetskih okeana.

Značajne zemlje proizvođačice nafte nalaze se duž Zaliva, uključujući Iran, Saudijsku Arabiju, Irak, Kuvajt, Katar, Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate.

Rat i prijetnje Irana da će zapaliti brodove koji prolaze izazvali su nemire na energetskim tržištima.

Cijene nafte i plina su zbog toga značajno porasle, prenosi "Premium Times".