Ове сезоне заборавите на једну кошуљу: Сада се носе двије одједном

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:16

Ове сезоне заборавите на једну кошуљу: Сада се носе двије одједном
Фото: Pexels

Ако је “очева” кошуља некоћ била синоним за лакоћу и ноншалантност посуђену из мушког ормара, њено удвостручавање данас само појачава тај ефект.

Ревизија гардеробе често открива више од вишка комада – открива обрасце. А један од њих посљедњих сезона јасно доминира: пругаста, помало “очинска” кошуља. Класичан комад који је некада симболисао канцеларијску рутину данас је у средишту модног експеримента, нарочито у новој, слојевитој верзији, преноси Вечерњи.хр.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Грчки фудбал завијен је у црно: Умрла легенда Панатинаикоса

Недавна реорганизација ормара отворила је питање које многи тренутно постављају: колико је пругастих кошуља превише? Плаве, небеско плаве, смеђе пругасте, предимензиониране или строго кројене – чини се да се колекција шири готово непримјетно.

Модну публику највише је заинтригирао нови приступ - двострука кошуља, односно двострука крагна.

Тренд је први пут снажно одјекнуо на ревији куће Миу Миу за прољеће/љето 2024, гдје је представљена слојевита комбинација поло мајице преко кошуље, с намјерно помјереним овратницима. Игра униформом, субверзија класике и стилизована “неспретност” постали су заштитни знак тог приступа.

Андроид

Наука и технологија

Ако имате ову верзију Андроида, очекују вас озбиљни проблеми

На ревији куће Лоеве за прољеће/љето 2026. слојевита кошуља додатно је потврђена као кључни стилски трик – комбинована с опуштеним, помало изгужваним комадима и паркама које призивају естетику сецонд ханд проналазака.

Тренд је брзо прешао с писте на друштвене мреже: међу раним обожаватељкама нашла се и Дуа Липа, која је носила пругасту мајицу слојевито преко бијеле кошуље, дајући изгледу дозу ноншалантног, готово “посуђеног” шарма.

