Logo
Large banner

Захарова: Дестабилизујуће изјаве о јачању нуклеарног потенцијала

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:11

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Изјаве из Француске о јачању нуклеарног потенцијала представљају дестабилизујући развој догађаја, истакла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Изјаве о намјери Париза да започне некарантинске радове на јачању свог нуклеарног арсенала су саме по себи изузетно дестабилизујући развој догађаја и треба их посматрати у ширем контексту",рекла је Захарова.

Она је навела да то представља "непријатељске кораке који се у потпуности уклапају у изразито негативне трендове обликоване у оквиру активности земаља НАТО-а под антируским паролама у војно-нуклеарној сфери".

"Осим тога, НАТО јача и повећава свој нуклеарни потенцијал, који може да буде усмјерен против Русије у потенцијалном сукобу", нагласила је Захарова и указала да проширење нуклеарних капацитета Алијансе захтијева пажњу и пажљиво разматрање у Русији.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Заштитићемо бродове у Хормушком мореузу

Захарова је додала да ће потенцијални алгоритми за контролу нуклеарног наоружања, који би у будућности могли да буду развијени заједно са Русијом, захтијевати да се узму у обзир потенцијали НАТО савеза.

Француски предсједник Емануел Макрон саопштио је раније да је наредио повећање броја нуклеарних бојевих глава у француском арсеналу, док та земља усваја нову нуклеарну доктрину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинули амерички војници у рату с Ираном

Свијет

Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

1 ч

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Заштитићемо бродове у Хормушком мореузу

1 ч

0
Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

Свијет

Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

1 ч

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана

Свијет

Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

12

23

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner