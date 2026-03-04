Захарова: Дестабилизујуће изјаве о јачању нуклеарног потенцијала

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:11
Коментари:0
Изјаве из Француске о јачању нуклеарног потенцијала представљају дестабилизујући развој догађаја, истакла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Изјаве о намјери Париза да започне некарантинске радове на јачању свог нуклеарног арсенала су саме по себи изузетно дестабилизујући развој догађаја и треба их посматрати у ширем контексту",рекла је Захарова.
Она је навела да то представља "непријатељске кораке који се у потпуности уклапају у изразито негативне трендове обликоване у оквиру активности земаља НАТО-а под антируским паролама у војно-нуклеарној сфери".
"Осим тога, НАТО јача и повећава свој нуклеарни потенцијал, који може да буде усмјерен против Русије у потенцијалном сукобу", нагласила је Захарова и указала да проширење нуклеарних капацитета Алијансе захтијева пажњу и пажљиво разматрање у Русији.
Захарова је додала да ће потенцијални алгоритми за контролу нуклеарног наоружања, који би у будућности могли да буду развијени заједно са Русијом, захтијевати да се узму у обзир потенцијали НАТО савеза.
Француски предсједник Емануел Макрон саопштио је раније да је наредио повећање броја нуклеарних бојевих глава у француском арсеналу, док та земља усваја нову нуклеарну доктрину.
