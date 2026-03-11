Извор:
Полиција у Мађарској покренула је велику међународну акцију потраге на подручју Мађарске, Србије и Румуније, након што је нестало чак седмеро дјеце узраста од двије до једанаест година.
У центру истраге налази се Ерзсeбет Анита Pap (39), жена за коју се сумња да је повезана са њиховим нестанком.
Нестанак је први пут пријављен 7. марта у граду Мако, када је полицији пријављено да су нестала четворо браће и сестара. Међутим, током истраге утврђено је да је нестало још троје дјеце, чиме је потрага проширена на укупно седам малишана.
У првом кругу потраге пријављен је нестанак четворо дјеце: Абел (2), Кевин (7), Доминик (8) и Рубина Анита (9).
Недуго затим полиција је добила информацију да су нестали и Лилиен (3), Џорџ (8) и Амира Џесика (10).
Најмлађе дијете има само двије године, док је најстарије старо једанаест, због чега полиција упозорава да је ситуација посебно алармантна.
Истражиоци вјерују да су дјеца вјероватно заједно и да се крећу у истој групи, а трагови из истраге указују на то да их је Ерзсeбет Анита Pp можда одвела и унапријед организовала њихов одлазак.
Полиција засад не открива детаље истраге, како не би угрозила потрагу, али и због заштите приватности малољетника.
Према доступним информацијама, још није јасно у каквом су породичном или крвном сродству дјеца и жена за којом се трага.
Стручњаци наводе да је логистички веома тешко да се толико дјеце креће непримијећено, нарочито јавним превозом.
"Тако велика група тешко може путовати без да привуче пажњу. Чак и приватним возилом био би потребан минибус", наводе саговорници упознати са случајем.
Према њиховим процјенама, могуће је да је ријеч о породичној драми, јер фотографије указују на одређену физичку сличност између жене и дјеце.
Не искључује се ни могућност да је жена недавно изашла из затвора или да је из неког разлога била спријечена да се брине о дјеци, па је одлучила да их одведе.
Истражиоци наглашавају и да су нека од дјеце раније била смјештена ван својих породица, због чега полиција мора дјеловати брзо како би их пронашла.
Полиција истиче да је свака минута важна, јер се ради о веома малој дјеци која су посебно рањива.
Грађани који препознају дјецу или жену са фотографија, или имају било какву информацију о њиховом кретању, могу се јавити полицији у Макoу (Чанад везир тер 13), позвати број +36 (62) 511-260, анонимни Телефон за свједоке 06-80-555-111 или хитни број 112.
Потрага се наставља широм региона, а полиција апелује на грађане да одмах пријаве сваку информацију која би могла помоћи у проналаску нестале дјеце.
