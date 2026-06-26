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Privrednik iz Doboja oštetio budžet Srpske za 350.000 KM

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:45

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Привредник из Добоја оштетио буџет Српске за 350.000 КМ
Foto: ATV

Protiv lica inicijala Z.R. iz Doboja podnijet je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je godinama izbjegavalo plaćanje poreza i doprinosa, čime je budžet Republike Srpske oštećen za čak 352.099,91 KM.

Izvještaj je predat Odjeljenju za privredni kriminalitet nakon što je kriminalističkom istragom utvrđen niz nezakonitosti u poslovanju.

Z.R. se sumnjiči da je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Doboja svjesno izbjegavalo svoje zakonske obaveze.

Prema policijskim navodima, Z.R. je tokom 2016, 2017, 2018. i 2021. godine izbjegavao obračun i uplatu poreza na dobit, poreza na lična primanja i pripadajućih doprinosa.

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Osim toga, osumnjičeni privrednik nije prijavljivao ni poreze po godišnjoj poreskoj prijavi.

Na ovaj način, firmi koju je predvodio omogućio je ostvarivanje protivpravne imovinske koristi u iznosu većem od 352 hiljade maraka, za koliko je ujedno uskraćen i budžet Republike Srpske.

"Okružno javno tužilaštvo Doboj preuzelo je predmet na dalje postupanje", saopšteno je iz PU Doboj.

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