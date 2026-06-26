Potresni detalji pogibije mladića: Pao sa motora nakon sudara, pa ga pregazio drugi automobil

Autor:ATV redakcija
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Mladić iz Vranja, star 24 godine, poginuo je u četvrtak uveče u selu Neradovac, kod Vranja.
Prema informacijama sa terena, mladić se kretao na putu Bujanovac – Vranje, kada je udario u auto ispred sebe, nakon čega je pao sa motora.
Iza njega se kretao drugi auto, koji nije uspio da zakoči, te je pregazio mladića.
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Sve se dogodilo oko 19:30 časova, na magistralnom putu, nedaleko od crkve u Neradovcu.
Mladiću nije bilo spasa, a uviđaj je još u toku. Saobraćaj između Vranja i Bujanovca, na magistralnom putu je u prekidu.
(Blic)
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