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Potresni detalji pogibije mladića: Pao sa motora nakon sudara, pa ga pregazio drugi automobil

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:37

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Mladić iz Vranja, star 24 godine, poginuo je u četvrtak uveče u selu Neradovac, kod Vranja.

Prema informacijama sa terena, mladić se kretao na putu Bujanovac – Vranje, kada je udario u auto ispred sebe, nakon čega je pao sa motora.

Iza njega se kretao drugi auto, koji nije uspio da zakoči, te je pregazio mladića.

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Sve se dogodilo oko 19:30 časova, na magistralnom putu, nedaleko od crkve u Neradovcu.

Mladiću nije bilo spasa, a uviđaj je još u toku. Saobraćaj između Vranja i Bujanovca, na magistralnom putu je u prekidu.

(Blic)

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poginuo mladić

Saobraćajna nesreća

poginuo motorista

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