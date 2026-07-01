Мексико рутински побиједио Еквадор и чека Енглеску у осмини финала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери Мексика пласирали су се у осмину финала Свјетског првенства пошто су савладали Еквадор 2:0. И друга од три домаће селекције турнира стигла је до побједе у нокаут фази.
Мексико је на свом стадиону "Астека" у Мексико Ситију наставио са одличним играма на турниру, пошто је уписао и четврту побједу без примљеног поготка.
Тим Хавијера Агиреа сав посао одрадио је у првих пола сата игре. Већ у 22. минуту, Хулијан Кињонес је наставио свој одличан турнир и довео Мексиканце у вођство после брзе контре.
Офанзивац домаће селекције је у транзицији на средини терена избегао офсајд, повукао је лопту све до шеснаестерца, а онда снажно шутирао у ближи угао гола за сјајан погодак.
Само девет минута касније, Мексико је дуплирао предност.
Дефанзивац Еквадора Џоел Ордоњез је лоше испуцао лопте која је остала у посједу Мексика у опасној зони. Акција домаћих брзо се завршила тако што је стигла до Раула Хименеза, а искусни нападач је погодио у горњи угао гола Еквадора.
Већ тада се видјело да играчи Еквадора не знају шта их је снашло, иако су гости имали један покушај Јебое са дистанце у 40. минуту. Ипак, мало је то било за све што су играчи у зеленим дресовима показивали.
Хименез и Мора су у 45. минуту запретили и умало донијели трећи погодак на мечу, да би у наставку Сезар Монтес имао подједнако опасну шансу послије корнера.
У завршници сусрета, фудбалер Арсенала Пјеро Инкапије постао је други играч на Свјетском првенству ове године који је добио црвени картон због новог правила прекривања уста.
Он је то учинио док је нешто говорио играчу Мексика Сантију Хименезу – овај је то пријавио судији, а словеначки арбитар Славко Винчић је погледао ВАР снимак и одлучио да искључи играча Арсенала.
Тако је Мексико без већих проблема савладао Еквадор и пласирао се у осмину финала Свјетског првенства. Побједом на "Астеки" су обезбједили још један сусрет на култном стадиону, јер ће 6. јула играти против побједника дуела Енглеска - ДР Конго, преноси РТС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
10 ч0
Фудбал
10 ч0
Фудбал
10 ч0
Фудбал
11 ч0
Најновије
Тренутно на програму