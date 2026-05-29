Putin: Za Rusiju je prioritet produbljivanje savezničkih odnosa sa zemljama EAES

Simbolično, prije tačno 12 godina, 29. maja 2014. godine, ovdje u Astani je potpisan Sporazum o osnivanju Evroazijskog ekonomskog saveza, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku Višeg evroazijskog ekonomskog savjeta u Astani u proširenom sastavu.

- Korak po korak, formira se punopravan i sveobuhvatan jedinstven ekonomski prostor - naglasio je ruski lider, piše RT Balkan.

EAES uspješno funkcioniše i nastavlja dalje da se razvija, naglasio je Putin i podvukao da su uspostavljena zajednička tržišta usluga, kapitala i radne snage, kao i da se širi višestrana saradnja u njraznim oblastima.

- Trgovinski tokovi između država našeg saveza dostigli su 95 milijardi dolara prošle godine - istakao je predsjednik RF.

On je dodao da se vidi rast u većini ekonomskih sektora.

- Želio bih posebno da istaknem, imajući u vidu specifičnost sadašnje situacije, da tesna evroazijska integracija ipak donosi realnu korist svakoj od državi članici našeg saveza. Ona doprinosi povećanju prihoda biznisa, poboljšanju kvaliteta života i blagostanja stanovništva naših zemalja. Praktično svi trgovinski obračuni među našim zemljama odvijaju se u nacionalnim valutama - naglasio je ruski predsjednik i dodao da su na taj način uzjamne izvozne i uvozne operacije zaštićene od spoljnih uticaja i negativnih tendencija na svetskim tržištima.

Putin je naglasio da mnoge strane države i velike regionalne strukture, kao što su ZND, ŠOS, Asocijacija država jugoistočne Azije, pokazuju interesovanje za saradnju sa EAES-om.

- Sa svoje strane EAES je dosljedno otvoren za uzajamno korisnu i ravnopravnu saradnju sa konstruktivno nastrojenim državama i udruženjima, a krug preferencijalnih partnera petorke iz godine u godinu se u potpunosti širi - istakao je ruski predsjednik.

Putin je napomenuo da su do 2025. godine zaključeni trgovinski sporazumi sa Mongolijom, UAE i Indonezijom, te da su pregovori sa Indijom intenzivirani.

Ključni makroekonomski pokazatelji zemalja EAEU imaju pozitivnu i stabilnu dinamiku, dodao je.

- To govori samo za sebe. Ukupna industrijska proizvodnja u Evroazijskoom savezi porasla je za 1,6 odsto, poljoprivredna proizvodnja za 4,6 odsto, a građevinarstvo za 4,2 odsto - precizirao je ruski predsjednik.

On je takođe naveo da je u okviru EAES pokrenut mehanizam povlašćenog sufinansiranja perspektivnih industrijskih projekata.

- Krediti za te namene odobravaju se po kamatnim stopama koje su znatno niže od tržišnih. Trenutno se već aktivno realizuju dva zajednička industrijska projekta, za tri su odobreni zahtjevi za finansiranje, dok se još 14 nalazi u fazi razrade u Evroazijskoj ekonomskoj komisiji - pojasnio je.

Putin je posebno istakao rad EAES na promociji supstitucije uvoza.

- Zahvaljujući širenju industrijske saradnje, naše zemlje su stvorile efikasne lance dodatne vrijednosti, unapređuju procese supstitucije uvoza i uvode digitalne tehnologije i inovacije - podvukao je.

Zemlje EAEU zajedničkim naporima teže da se samostalno obezbjeđuju vitalnim poljoprivrednim proizvodima sopstvene proizvodnje, istakao je ruski lider.

- Naglasiću da je produbljivanje savezničkih odnosa sa svim državama Evroazijskog ekonomskog saveza bezuslovni prioritet za Rusiju. Namjeravamo da i dalje na sve načine doprinosimo razvoju integracionih procesa na celom evroazijskom prostoru - zaključio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na kraju svog govora.