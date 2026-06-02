Snažan zemljotres pogodio Italiju: Ljudi panično izlazili na ulice i dozivali pomoć

02.06.2026 07:04

Снажан земљотрес погодио Италију: Људи панично излазили на улице и дозивали помоћ
Italiju je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje, na dubini od 240 kilometara.

Kako prenose italijanski mediji, potres se osjetio i u Napulju i nekoliko opština u vezuvskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji.

Na pojedinim mjestima, stanovnici su izašli na ulice i počeli da zovu i regionalnu Civilnu zaštitu i vatrogasnu službu, prvenstveno radi informacija, navodi Ansa.

Regionalna operativna stanica Civilne zaštite počela je da kontaktira sve gradonačelnike u područjima najbližim epicentru, ali nije prijavljena nikakva šteta.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio i u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj.

