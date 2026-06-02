Snažan zemljotres pogodio Italiju: Ljudi panično izlazili na ulice i dozivali pomoć

Autor:ATV
Komentari:0
Italiju je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje, na dubini od 240 kilometara.
Kako prenose italijanski mediji, potres se osjetio i u Napulju i nekoliko opština u vezuvskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji.
Na pojedinim mjestima, stanovnici su izašli na ulice i počeli da zovu i regionalnu Civilnu zaštitu i vatrogasnu službu, prvenstveno radi informacija, navodi Ansa.
🚨A 6.5 magnitude #earthquake strikes southern #Italy - European-Mediterranean Seismological Centre. pic.twitter.com/wOxUHJ085i pic.twitter.com/hAKCS8srRW— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 2, 2026
📌The observatory stated that the earthquake occurred at a depth of 25 kilometres below the Earth's surface, approximately 9…
Regionalna operativna stanica Civilne zaštite počela je da kontaktira sve gradonačelnike u područjima najbližim epicentru, ali nije prijavljena nikakva šteta.
Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio i u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj.
(B92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Najnovije
08
27
08
12
08
05
08
02
07
52
Trenutno na programu