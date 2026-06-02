Američki i britanski vojnik poginuli tokom vojne vježbe u Iraku

ATV
02.06.2026 06:55

Vojnici američke vojske voze oklopna vozila u konvoju u vojnoj bazi za obuku Vaj Adam blizu Hajduhadaza, na sjeveroistoku Mađarske, u srijedu, 15. juna 2022.
Jedan američki i jedan britanski vojnik poginuli su u nedjelju tokom vojne vježbe u vazduhoplovnoj bazi u Irbilu, na sjeveru Iraka, saopštili su u ponedjeljak zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Američka vojska saopštila je da se incident dogodio u vazduhoplovnoj bazi u Irbilu, glavnom gradu poluatonomne kurdske regije na sjeveru Iraka. Identitet američkog vojnika neće biti objavljen dok ne prođu 24 časa od obavještavanja porodice.

Britansko Ministarstvo odbrane u odvojenom saopštenju navelo je da je porodica britanskog vojnika obaviještena te zatražila „period mira“ prije objavljivanja dodatnih informacija. Vlasti obje zemlje zasad nisu saopštile okolnosti pod kojima su dvojica vojnika stradala.

Sjedinjene Američke Države posljednjih godina smanjuju broj vojnika angažovanih u operacijama protiv grupe Islamska država u Iraku. Ipak, američke snage i dalje su prisutne u kurdskoj regiji, dok Vašington nastoji da ojača veze sa Kurdima.

Važnost tog prisustva dodatno je naglašena u decembru, kada su Sjedinjene Američke Države otvorile veliki novi konzularni kompleks u Irbilu, što je predstavljeno kao znak diplomatskog i strateškog angažmana u tom području.

Smrt dvojice vojnika dogodila se gotovo mjesec dana nakon što su dva američka vojnika poginula u Maroku, gdje su tokom slobodnog vremena pali sa litice za vrijeme rekreativnog planinarenja. Nestali su 2. maja nakon učešća u Afričkom lavu, godišnjoj multinacionalnoj vojnoj vježbi, prenosi Kliks.

