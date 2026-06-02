Kamion prešao u drugu traku: Poginulo 16 članova porodice dok su se vraćali sa slavlja - Užas u Brazilu

Najmanje 16 članova jedne porodice poginulo je u čeonom sudaru kamiona i kombija u istočnoj brazilskoj državi Bahia, saopštili su danas zvaničnici.

Sudar se dogodio u nedjelju popodne na auto-putu BR-116, u blizini mjesta Santa Terezinja, oko 190 kilometara od glavnog grada Bahije, Salvadora, saopštila je federalna saobraćajna policija, prenijeli su lokalni mediji.

Prema preliminarim rezultatima istrage, kamion je prešao u suprotnu traku i sudario se sa kombijem.

Svi poginuli bili su putnici u kombiju koji je prevozio članove jedne porodice koja se vraćala u Salvador sa rođendanske proslave u gradu Amargosa.

Pored njih, još četiri osobe koje su se takođe nalazile u vozilu su povrijeđene.

Vozač kamiona je zadobio povrede i prevezen je u bolnicu na liječenje.