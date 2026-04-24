Melina poslije razvoda od Harisa bila u vezi s trojicom bogatih muškaraca, ne zna se ko je bogatiji od koga

Melina Arnold, ranije Galić i javnosti poznata kao Melina Džinović je nakon razvoda od Harisa Džinovića uživala u ljubavi s trojicom moćnih i bogatih muškaraca.

"Odmah nakon razvoda od Harisa Melina se upustila u vezu s jednim čovjekom na važnoj funkciji. Njihova veza je bila poprilično burna, a on je bio toliko zaljubljen u nju da je bio spreman da sve učini za nju. Kada je završila svoj odnos s njim, ubrzo se smuvala s jednim bogatim preduzetnikom. Ona se čak, nakon nakon što se odselila iz porodične vile na Dedinju, preselila u stan na luksuznoj lokaciji u Beogradu, koji joj je on obezbjedio i gdje su se redovno u tajnosti viđali. O tome je svojevremeno brujao cijeli grad. Nakon raskida s njim, ona je upoznala i jednog oženjenog bogataša. Ta veza je bila baš ozbiljna, on joj je i predložio da se preseli u Monako. Tamo joj je kupovao skupe tašne, izvodio na gala večere, našao joj stan. On je najzaslužniji što se dočepala tog mondenskog društva tamo - ispričao nam je naš izvor.

Melina je uoči svadbe sa novim suprugom, našla je način kako da pokuša da provocira bivšeg muža Harisa Džinovića.

Kako što je Kurir pisao, modna dizajnerka je svadbenu večeru sa novim suprugom Džefrijem Polom Arnoldom Dejom organizovala na lokaciji koja nosi posebno značenje za njenog bivšeg supruga i nju.

U pitanju je restoran smješten između Monaka i Nice, a koji se nalazi tik pored lokala u koji je ona ranije dolazila s Harisom tokom njihovih zajedničkih putovanja na Azurnu obalu.

Ono što cijelu priču dodatno čini intrigantnom jeste i činjenica da je restoran u kojem su pjevač i Melina rado boravili u vlasništvu njegovog dugogodišnjeg prijatelja, jednog hrvatskog ugostitelja, što ovom potezu daje dozu lične poruke.

Prema riječima sagovornika, Melina je pažljivo birala lokaciju želeći da upravo na mjestu koje je nekada simbolizovalo njenu i Harisovu ljubav pokaže koliko se stvari mogu promijeniti.