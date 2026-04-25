Лавров: Сјећање на Миру Додик заувијек ће остати у срцима њених најближих

Аутор:АТВ
Министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров изразио је саучешће предсједнику СНСД-а Милораду Додику, истичући да је са дубоком тугом примио вијест о смрти његове мајке Мире.
"Молим да примите моје искрено саучешће због овог тешког губитка и да пренесете најискреније изразе саосјећања и подршке члановима Ваше породице", истакао је Лавров.
Министар Лавров је нагласио да ће свијетло сјећање на Миру Додик заувијек остати у срцима њењих најближих, рођака и пријатеља, пише Срна.
