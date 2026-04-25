Лавров: Сјећање на Миру Додик заувијек ће остати у срцима њених најближих

АТВ
25.04.2026 16:13
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров изразио је саучешће предсједнику СНСД-а Милораду Додику, истичући да је са дубоком тугом примио вијест о смрти његове мајке Мире.

"Молим да примите моје искрено саучешће због овог тешког губитка и да пренесете најискреније изразе саосјећања и подршке члановима Ваше породице", истакао је Лавров.

Министар Лавров је нагласио да ће свијетло сјећање на Миру Додик заувијек остати у срцима њењих најближих, рођака и пријатеља, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

