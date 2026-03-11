Тудор је "УБИО" свог голмана: Ко је Антонин Кински, човјек који је у сузама напустио терен

Аутор:АТВ
Голман Тотенхема нашао се у центру пажње у утакмици осмине финала против Атлетико Мадрида, а разлог су чак три примљена гола за само 15 минута игре, при чему је млади Кински био директни кривац код двије кобне грешке.
Први шок догодио се већ у шестом минуту. Кински је лоше испуцао лопту и практично је додао противнику, након чега су домаћи одмах казнили грешку и затресли мрежу. Али, ту није био крај проблема. Само осам минута касније урадио је сличну ствар — поново је поклонио лопту ривалу и отворио пут новом голу.
Видно потресен и без самопоуздања, млади голман није се дуго задржао на терену. Тренер Игор Тудор одлучио је да га изведе из игре већ у 17. минуту. Док је напуштао терен, Кински није могао да сакрије емоције; у једном тренутку кренуле су и сузе, а члан стручног штаба морао је да га тјеши на путу ка свлачионици.
Кински има 22 године и тек је на почетку професионалне каријере. У Енглеску је стигао ове сезоне, а прије тога је бранио искључиво у Чешкој за клубове попут Дукле и Славије, док је искуство стицао и на позајмицама у Вишкову и Пардубицама.
За сениорску репрезентацију Чешке још није дебитовао, али је прошао све млађе националне селекције. Упркос тешком дебију, многи вјерују да је ријеч о голману који тек треба да покаже свој пуни потенцијал.
Три примљена гола Антонина Кинског (22) нису одјекнула у јавност колико критика медија на рачун Игора Тудора.
Кински је први пут у Лиги шампиона ове сезоне заиграо синоћ и већ је то било велико изненађење хрватског стручњака. Објаснио је да је тако хтио склонити с гола првог голмана Викарија јер је био критикован у посљедње вријеме. Наравно, овај потез му је присјео већ у 15. минуту утакмице.
Лист Марца пише да су навијачи и љубитељи фудбала шокирани и тиме што је Тудор тако рано замијенио младог голмана, а посебно чињеницом да га послије замјене није поздравио ни утјешио.
"Замјена која више говори о Тудору, него о његовом голману"
Марца је такође запрепаштена понашањем према његовом голману. Коментар утакмице насловили су са: "Човјек који је започео с Кинским био је исти онај који га је касније "убио": Тудор". У тексту пишу да је име Антонин Кински већ у историји Лиге шампиона.
