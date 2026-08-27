Ponovo se razbuktao požar u Crnoj Gori: U gašenju učestvuje 'er traktor'

Autor:ATV redakcija
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U Đenovićima u opštini Herceg Novi ponovo se razbuktao požar, a u gašenju vatre učestvuje i "er traktor".
Komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović rekao je da su na terenu tri vatrogasca.
Ćirović je za RTCG naveo da je vatrogasna ekipa povučena iz Bjelskih Kruševica, 24 časa nakon što je požar ugašen.
(Srna)
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