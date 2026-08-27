Dodik odgovorio Granasu: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika

Već sam ambasadoru Njemačke u BiH Alfredu Granasu jednom rekao da - ili ne zna da čita ili svjesno laže. Sada mu poručujem: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"U PIK-u, vi koji ste ostali, možete da postignete konsenzus u vezi s tim da li da poručite pljeskavicu ili ćevape, a visokog predstavnika biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i potvrđuje Savjet bezbjednosti", navodi Dodik na Iksu.

Dodik je naveo i da Njemačka nije dio pomenutog organa.

Već sam ambasadoru Njemačke u BiH Alfredu Granasu jednom rekao da - ili ne zna da čita ili svjesno laže.

Sada mu poručujem: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika.



U PIK-u, vi koji ste ostali, možete da postignete konsenzus u vezi s tim da li da poručite… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 27, 2026

"Krajnje je nepristojno i diplomatski neprihvatljivo zloupotrijebiti gostoprimstvo zemlje koja Vas je ugostila i miješati se u njena unutrašnja pitanja. Pogotovo je neprimjereno u javnim istupima držati predavanje domaćim političarima koje je izabrao narod. Zato Vam ponovo kažem - držite se svog posla i prestanite da obmanjujete i lažete javnost", zaključuje Dodik.