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Dodik odgovorio Granasu: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 12:48

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Додик одговорио Гранасу: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника
Foto: ATV

Već sam ambasadoru Njemačke u BiH Alfredu Granasu jednom rekao da - ili ne zna da čita ili svjesno laže. Sada mu poručujem: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"U PIK-u, vi koji ste ostali, možete da postignete konsenzus u vezi s tim da li da poručite pljeskavicu ili ćevape, a visokog predstavnika biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i potvrđuje Savjet bezbjednosti", navodi Dodik na Iksu.

Dodik je naveo i da Njemačka nije dio pomenutog organa.

"Krajnje je nepristojno i diplomatski neprihvatljivo zloupotrijebiti gostoprimstvo zemlje koja Vas je ugostila i miješati se u njena unutrašnja pitanja. Pogotovo je neprimjereno u javnim istupima držati predavanje domaćim političarima koje je izabrao narod. Zato Vam ponovo kažem - držite se svog posla i prestanite da obmanjujete i lažete javnost", zaključuje Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Alfred Granas

PIK

Njemačka

visoki predstavnik

Republika Srpska

Komentari (3)

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