Dodik odgovorio Granasu: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika

Autor:ATV redakcija
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Već sam ambasadoru Njemačke u BiH Alfredu Granasu jednom rekao da - ili ne zna da čita ili svjesno laže. Sada mu poručujem: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"U PIK-u, vi koji ste ostali, možete da postignete konsenzus u vezi s tim da li da poručite pljeskavicu ili ćevape, a visokog predstavnika biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i potvrđuje Savjet bezbjednosti", navodi Dodik na Iksu.
Dodik je naveo i da Njemačka nije dio pomenutog organa.
Već sam ambasadoru Njemačke u BiH Alfredu Granasu jednom rekao da - ili ne zna da čita ili svjesno laže.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 27, 2026
Sada mu poručujem: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika.
U PIK-u, vi koji ste ostali, možete da postignete konsenzus u vezi s tim da li da poručite…
"Krajnje je nepristojno i diplomatski neprihvatljivo zloupotrijebiti gostoprimstvo zemlje koja Vas je ugostila i miješati se u njena unutrašnja pitanja. Pogotovo je neprimjereno u javnim istupima držati predavanje domaćim političarima koje je izabrao narod. Zato Vam ponovo kažem - držite se svog posla i prestanite da obmanjujete i lažete javnost", zaključuje Dodik.
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