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Dječak sa povredama stomaka helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:18

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su helikopterom dječaka sa povredom stomačnih organa iz Banjaluke u Beograd, saopšteno je iz MUP-a.

Riječ je o medicinskom transportu desetogodišnjeg dječaka iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na Institut za majku i dete u Beogradu, prenosi Srna.

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Helikopterski servis Republike Srpske

MUP Republike Srpske

UKC Republike Srpske

Banja Luka

Beograd

institut za majku i dijete

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