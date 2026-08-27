Dječak sa povredama stomaka helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su helikopterom dječaka sa povredom stomačnih organa iz Banjaluke u Beograd, saopšteno je iz MUP-a.
Riječ je o medicinskom transportu desetogodišnjeg dječaka iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na Institut za majku i dete u Beogradu, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h5
Republika Srpska
17 h0
Republika Srpska
17 h0
Republika Srpska
17 h0
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
12
13
03
12
58
Trenutno na programu