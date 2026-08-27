Dječak sa povredama stomaka helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd

Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su helikopterom dječaka sa povredom stomačnih organa iz Banjaluke u Beograd, saopšteno je iz MUP-a.

Riječ je o medicinskom transportu desetogodišnjeg dječaka iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na Institut za majku i dete u Beogradu, prenosi Srna.

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