U bujicama u Nepalu i Kini nestalo gotovo 1.500 ljudi, stotine stranih turista među nestalima

Skoro 1.500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti, nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u himalajsku rijeku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama.

Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima i dostavljaju hitnu pomoć hiljadama ljudi koji su odsječeni od ostatka zemlje nakon što je u srijedu vodena bujica zahvatila teško pristupačno planinsko područje, kojim prolaze brojni planinari i hodočasnici na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala Katmanduom.

Policija je saopštila da očekuje da će broj žrtava, koji je prema dosadašnjim podacima premašio 165, nastaviti da raste.

„Broj će rasti, jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela“, rekao je portparol policije Abi Narajan Kafle za Rojters.

Stotine turista nestale u bujicama

Prema podacima policije i turističkih zvaničnika, u Nepalu se kao nestalo vodi 826 ljudi, među kojima je gotovo 600 stranaca.

Među nestalim turistima iz više od dvije desetine zemalja je 177 državljana Indije, 63 Sjedinjenih Američkih Država, 34 Australije, 33 Velike Britanije i 25 Kanade.

Bujica u Nepalu

U kineskom okrugu Đirong na Tibetu nestalo je 558 ljudi, izvestila je u četvrtak kineska državna televizija CCTV, navodeći da je među njima 260 stranih državljana.

Snimci pokazuju ogromne količine vode i nanosa koji odnose desetine ljudi na graničnom prelazu u Đirongu. Nizvodno u Nepalu voda je odnijela kuće, puteve i energetske objekte.

„Ogromna bujica blata išla je pravo ka nama. Kako nam se približavala, bila je sve viša. Kada sam vidio da je ušla u našu kuću, pokušao sam da uhvatim suprugu za ruku i odvedem je na terasu. Ali bujica blata ju je odnijela“, rekao je Kešav Prasad Baral, 68-godišnji preživjeli koji se liječi u bolnici.

Helikopter ga je, četiri sata kasnije, prebacio na bezbjedno.

„Moja supruga je i dalje negdje ispod blata. Nema je“, dodao je.

Počela dostava hitne pomoći

U najteže pogođenim oblastima helikopteri dostavljaju šatore, hranu i druge neophodne potrepštine koje je obezbijedila susjedna Indija, rekao je portparol nepalske vojske Radža Ram Basnet.

Više od 5.000 pripadnika vojske i policije uključeno je u potragu za preživjelima i nestalima.

Prve informacije nepalskih zvaničnika ukazivale su na mogućnost da je zemljotres izazvao urušavanje donjeg dijela glečera, što je potom pokrenulo poplavni talas.

Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da potres magnitude 4,4, kako je prvobitno objavljeno, zapravo nije bio zemljotres, već seizmička energija nastala urušavanjem leda i stijena sa glečera, nakon čega je uslijedila bujica nanosa.

Spasioci aktivno tragaju za preživjelima

Kineske vlasti identifikovale su i rizik od jezera koje je i dalje blokirano nanosima u Đirongu, uzvodno od graničnog prelaza između Tibeta i Nepala koji su pogodili odron i poplave.

Prema izvještaju CCTV-a, to bi moglo dodatno da oteža spasilačke operacije na teško pristupačnom planinskom području.

Mnoge žrtve bile na hodočašću

Mnoge žrtve bile su na hodočašću ka Kailašu i jezeru Manasarovar, visinskom području na Tibetu koje poštuju hindusi, budisti i pripadnici drugih religija.

Planina Kailaš, za koju hindusi vjeruju da je prebivalište boga Šive, nalazi se na obali jezera Manasarovar, koje se takođe smatra svetim u više religijskih tradicija.

Američki Stejt department saopštio je da će poslati savjetnika za reagovanje u slučaju katastrofa i pružiti pomoć u vrijednosti od 500.000 dolara.

Kanada pomno prati situaciju, rekao je premijer Mark Karni na mreži Iks, opisujući poplave kao „potpuno razorne“.

Timovi Ujedinjenih nacija i njihovi partneri šalju pomoć i osoblje kako bi podržali ugrožene zajednice u Nepalu, rekao je generalni sekretar UN Antonio Guteres.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da za sada ima malo informacija o razmjerama katastrofe.

„Nepal je zemlja u razvoju. Ona nema resurse kakve bi u ovakvoj situaciji imala Australija, pa je do informacija teško doći“, rekao je Albaneze.

Sagar Pandej, direktor himalajske turističke kompanije, rekao je da se 15 Indijaca i Australijanaca indijskog porijekla, koji su sa kompanijom bili na hodočašću, vode kao nestali.

„Nema više ljudskih tvorevina, nema ljudskih naselja. Sve je sravnjeno sa zemljom“, rekao je on za Rojters nakon što je helikopterom preletio pogođeno područje.

„Vjerujem da su svi koji su bili u hotelu, restoranu ili automobilu nestali.“

Snimci pokazuju ljude koje je bujica odnijela dok su pokušavali da pobjegnu

Sigurnosne kamere na kineskoj strani granice zabilježile su veliki broj ljudi koji bježe od bujice kamenja, blata i vode koja je rušila zgrade i odnosila vozila.

Svijet Zastrašujući trenutak udara! Bujica uništava masivnu zgradu, nosi ljude poput mrava! sve nestaje u djeliću sekunde! Strahuje se da će biti još mrtvih!

Ljudi koji traže informacije o članovima porodica nestalim u pogođenim oblastima Nuvakot i Dading okupili su se ispred centra za obuku nepalske vojske, koji je služio kao baza za helikopterske spasilačke operacije.

Traga se za stotinama nestalih

Na pogođenim područjima slojevi blata debeli više metara prekrili su kuće, drveće i vozila. Helikopteri koji su prevozili preživjele tokom cijelog dana su nadlijetali oblast.

Početna analiza satelitskih snimaka kompanije „Planet labs“ pokazala je da je odron leda i stijena pokrenuo poplavu sa nanosima u rijeci Lende, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi između Nepala i Kine, naveli su nepalski zvaničnici za upravljanje katastrofama na mreži Iks.

Televizijski snimci prikazuju srušene kuće, automobile koje je voda nosila i metalni most koji je bujica odnijela. Očevici kažu da je voda potopila čitava sela.

(RTS)