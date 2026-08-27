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Novi detalji katastrofe: Poznato šta je pokrenulo bujicu koja je usmrtila najmanje 162 osobe

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ATV redakcija
27.08.2026 07:08

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Клизиште у Непалу
Foto: Tanjug / AP / Niranjan Shrestha

Smrtonosna bujična poplava koja je u utorak pogodila područje u blizini granice Nepala i Kine možda je nastala nakon što se dio glečera odlomio i srušio u dolinu stotinama metara niže, navode stručnjaci pozivajući se na satelitske snimke kompanije „Planet labs“.

Nije poznato šta je tačno izazvalo urušavanje glečera. Zvaničnici u Nepalu naveli su da bi mogući uzrok mogao biti zemljotres koji je pogodio to područje nekoliko minuta ranije.

Međutim, Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je zabilježen potres koji nije izazvao zemljotres, već odron. Potres je registrovan kao ekvivalent zemljotresu magnitude 5,2.

Vlasti sa obje strane granice strahuju da će konačan broj žrtava biti znatno veći od najmanje 162 poginulih čija su tijela do sada pronađena. Vlada Nepala saopštila je da se više od 500 turista vodi kao nestalo.

Prema informacijama portala „Protothema“, za sada nema prijavljenih nestalih grčkih državljana. Članovi jedne grčke porodice koja živi u tom području takođe su dobro. Ambasada Grčke u Nju Delhiju u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima.

Katastrofa zabilježena na satelitskim snimcima

Satelitski snimci područja prije i poslije katastrofe koje je napravila kompanija „Planet labs“, a koje je analizirao „Rojters“, pokazuju da je nekada bujna padina sada zatrpana ruševinama i kamenjem.

„Potvrđeno je da se značajan dio donjeg fronta glečera urušio, što je izazvalo ovaj fenomen, vjerovatno povlačeći sa sobom ili zarobljavajući veliku količinu stijena i sedimenata“, rekao je Vikram Gupta, stručnjak za tehničku geologiju i profesor na Univerzitetu Sikim u Indiji.

Geolog Den Šugar, vanredni profesor na Univerzitetu u Kalgariju, rekao je da snimci ukazuju na to da se velika količina snijega otopila tokom 24 časa uoči katastrofe.

„Neki glečeri u dolini juče su bili prekriveni snijegom, a danas su uglavnom goli led. Drugim riječima, iako još nismo vidjeli podatke sa meteoroloških stanica, vjerovatno su bile visoke temperature“, rekao je on.

Nepalske planine prekrivene snijegom izgubile su gotovo trećinu leda tokom posljednjih 30 godina zbog globalnog zagrijavanja, navode Ujedinjene nacije. Glečeri u Nepalu topili su se tokom prethodne decenije 65 odsto brže nego u deceniji prije toga.

„Ono što mogu da vidim na jutarnjim satelitskim snimcima „Planet labsa“ jeste da se donji dio glečera odlomio na nadmorskoj visini od oko 5.200 metara i pao na dno doline, oko 1.200 metara niže“, rekao je Šugar.

On je dodao da bi faktor mogla biti i građevinska aktivnost, dok će se tek utvrđivati da li je klimatska promjena imala ulogu u katastrofi.

Najgore pogođena područja nalaze se u planinskom okrugu Rasua, u kojem živi oko 50.000 ljudi i gdje se nalazi nekoliko hidroenergetskih projekata.

Nepalska Uprava za upravljanje katastrofama potvrdila je da je poplava nastala na rijeci Lende nakon odrona koji se dogodio oko 20 kilometara sjeveroistočno od granice Nepala i Kine.

Prvobitni izvještaji navodili su da je zemljotres možda pokrenuo lavinu i izazvao poplavu, ali geolog Prakaš Pokharel iz nadležne službe rekao je da još nije jasno šta je izazvalo tragediju.

„Bujične poplave izazvala je lavina leda i stijena na nepalskoj strani“, rekao je Pokharel nakon što je pregledao satelitske snimke „Planet labsa“.

Poplave, odroni i suše na Himalajima sve su češći i intenzivniji, a ubrzane promjene u vodi, zemljištu i atmosferi predstavljaju veliku prijetnju stanovništvu, saopštio je Međunarodni centar za integrisani razvoj planinskih područja.

Bujični talas nosio je ogromne količine vode, mulja i stijena kroz riječne sisteme Bhote Kosi i Trišuli. Nivo vode u oblasti Galči navodno je porastao čak devet metara za samo 30 minuta.

„Moja porodica je pred mojim očima nestala u bujici“

„Članove moje porodice bujica je odnijela pred mojim očima“, rekla je za Bi-Bi-Si Kalpana Mala iz nepalskog okruga Nuvakot.

Kako je navela, bujica je odnijela njenog oca, majku, sestru i sestrinu djecu.

„Nisu mogli da pobjegnu. Nije bilo šanse. Ova poplava je odnijela sve. Moj sin i ja uspjeli smo da se popnemo na krov jedne kuće i preživimo, ali ne možemo da objasnimo kako“, rekla je ona. Njen sin rekao je da je spasao majku tako što ju je povukao za ruku.

Druga žena, Goma Pandit, rekla je da je izgubila stoku i poljoprivredno zemljište.

„Moje njive su odnijete. Nestalo je deset džakova sjemena slačice, tona kukuruza i pirinča. Ništa nije ostalo“, rekla je ona.

Zdravstveni radnik iz Rasue opisao je razmjere uništenja: „Gdje god da pogledate, sve je razoreno. Naselja duž rijeke potpuno su odnesena. Petoro mojih rođaka je nestalo“, rekla je za „Rojters“.

Kineska državna agencija Sinhua objavila je da je odron sa nepalske strane pogodio granični prelaz Đirong, prekinuvši puteve, telekomunikacije i snabdijevanje električnom energijom u okrugu Šigace, u blizini granice.

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je da se učini „sve što je moguće“ kako bi se pronašli nestali, kao i da se pojačaju sistemi za praćenje i rano upozoravanje kako bi se spriječile nove katastrofe, piše Telegraf.

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