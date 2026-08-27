Tramp: Ormuski moreuz funkcioniše, UN osudile zatvaranje centra UNRVA

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Ormuski moreuz „funkcioniše“ i da su iz njega uklonjene mine. Istovremeno, portparol Iranske revolucionarne garde saopštio je da su Iran i Oman postigli sporazum o podjeli tranzita i prihoda od prolaska kroz moreuz.
Tramp je rekao i da ne vjeruje da je iranski ajatolah Modžtaba Hamnei mrtav.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naveo je da je tokom sastanka sa Trampom u julu razgovarano o diplomatiji, vojnoj akciji i pooštravanju „opsade“ Teherana, pri čemu je podržao treću opciju.
U međuvremenu, izraelske bezbjednosne snage zatvorile su centar za obuku UNRVA u okupiranom Istočnom Jerusalimu, posljednji objekat te agencije koji je tamo još radio. Generalni sekretar UN Antonio Guteres osudio je upad i zatvaranje centra.
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