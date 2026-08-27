Logo

Tramp: Ormuski moreuz funkcioniše, UN osudile zatvaranje centra UNRVA

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 06:42

Komentari:

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Ormuski moreuz „funkcioniše“ i da su iz njega uklonjene mine. Istovremeno, portparol Iranske revolucionarne garde saopštio je da su Iran i Oman postigli sporazum o podjeli tranzita i prihoda od prolaska kroz moreuz.

Tramp je rekao i da ne vjeruje da je iranski ajatolah Modžtaba Hamnei mrtav.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naveo je da je tokom sastanka sa Trampom u julu razgovarano o diplomatiji, vojnoj akciji i pooštravanju „opsade“ Teherana, pri čemu je podržao treću opciju.

U međuvremenu, izraelske bezbjednosne snage zatvorile su centar za obuku UNRVA u okupiranom Istočnom Jerusalimu, posljednji objekat te agencije koji je tamo još radio. Generalni sekretar UN Antonio Guteres osudio je upad i zatvaranje centra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Sjedinjene Američke Države

Donald Tramp

Ujedinjene nacije

Ormuski moreuz

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дјеца била седам година заробљена у камиону: Нису смјела чак ни да изађу у тоалет

Svijet

Djeca bila sedam godina zarobljena u kamionu: Nisu smjela čak ni da izađu u toalet

14 h

0
Чекић, судница

Svijet

Ubila djecu trakama za vježbanje, pa skočila kroz prozor: Suđenje pokrenulo haos

14 h

0
Појели заражено месо, настао хаос: Проглашена епидемија

Svijet

Pojeli zaraženo meso, nastao haos: Proglašena epidemija

15 h

0
Крупни план Капитола САД са америчком заставом.

Svijet

Ponovo obustavljeno izdavanje američkih viza

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

13

14

Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

13

12

Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

13

03

BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

12

58

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima