Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske prevezli su danas helikopterom osmogodišnje dijete iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske u Klinički centar Srbije.
Iz MUP-a Srpske je saopšteno da je ovo drugi uspješno izvršen medicinski transport danas.
Pripadnici Uprave ranije su prevezli helikopterom desetogodišnjeg dječaka sa povredom stomačnih organa iz UKC-a Republike Srpske na Institut za majku i dete u Beograd.
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