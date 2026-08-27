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Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:34

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske prevezli su danas helikopterom osmogodišnje dijete iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske u Klinički centar Srbije.

Iz MUP-a Srpske je saopšteno da je ovo drugi uspješno izvršen medicinski transport danas.

Pripadnici Uprave ranije su prevezli helikopterom desetogodišnjeg dječaka sa povredom stomačnih organa iz UKC-a Republike Srpske na Institut za majku i dete u Beograd.

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Tagovi :

Srbija

MUP Republike Srpske

Uprava za vazduhoplovstvo

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