Troje povrijeđenih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženi

Autor:ATV redakcija
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Tri pacijenta koja su teško povrijeđena u požaru kod Omiša i dalje su životno ugrožena, saopšteno je iz Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.
Oni su na intenzivnoj njezi, na respiratoru i primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija.
Svi su operisani, odnosno uklonjeno im je odumrlo izgorjelo tkivo.
S obzirom na obim opekotina, oporavak se odvija u skladu sa očekivanjima, prenose hrvatski mediji.
Srbija
Radnici poginuli na putu kada je na njih naletio šleper
Požar je izbio 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice.
U požaru je poginula državljanka BiH, a sedam lica bilo je životno ugroženo i oni su se nalazili na intenzivnoj njezi.
Izgorjelo je 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Djelimično su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.
(Srna)
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