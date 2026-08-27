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Troje povrijeđenih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženi

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:01

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Пожар Омиш
Foto: ATV

Tri pacijenta koja su teško povrijeđena u požaru kod Omiša i dalje su životno ugrožena, saopšteno je iz Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

Oni su na intenzivnoj njezi, na respiratoru i primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija.

Svi su operisani, odnosno uklonjeno im je odumrlo izgorjelo tkivo.

S obzirom na obim opekotina, oporavak se odvija u skladu sa očekivanjima, prenose hrvatski mediji.

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Radnici poginuli na putu kada je na njih naletio šleper

Požar je izbio 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice.

U požaru je poginula državljanka BiH, a sedam lica bilo je životno ugroženo i oni su se nalazili na intenzivnoj njezi.

Izgorjelo je 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Djelimično su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

(Srna)

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