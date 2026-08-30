Освештана звона у манастиру Крановац из периода Стефана Драгутина

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:0
Манастир Карановац смјештен је испод планине Козаре у долини ријеке Лубине, гдје су дугогодишња археолошка истраживања потврдила постојање некадашњег средњовјековног манастира из периода Стефана Драгутина из лозе Немањића.
Обнова манастира Карановац почела је крајем 2021. године, а Храм Успења Пресвете Богородице освештан је у љето 2025. годину касније,освештана су и звона.Кумови звона, осим предсједника Милорада Додика, градоначелник Градишке Зоран Аџић и Жељко Ћејић из Бањалуке.
Три звона за манастирски храм Свете Тројице, који је у изградњи освештао је Његово високопреосвештенство владика бањалучки Јефрем.служена је и света архијерејска литургија.
"Величанствено, а кад видим дјецу значи наставак свега овог и чување традиције и вриједности које су заиста непромјењиве",
"Да народ буде вијеран објектима и српској православној цркви и да се што више дружи и долази на славе и на обичаје и да пропратимо све своје као сви други народи",
"Хвала Господу Богу и нашем митрополиту Јефрему који је овдје подигао храм ако Бог да за коју годину ће се и ово освештати и оживјеће овај дио Поткозарја", рекли су вјерници за АТВ.
Манастири су света мјеста српске православне цркве, зато је важно не изгубити тренд обнове свега што су непријатељи српског народа рушили каже Милорад Додик, уједно и Кум једног од звона. подсјећа на тешку историју светиње.
"Наравно да је велика част данас имати прилику да будем кум звона овде на храму који је дио комплекса манстира Карановац, који је овде срушен, који је постојао овде све до негдје 16. вијека а онда је најездом Турака на овај простор био срављен са земљом", каже Милорад Додик.
Рушили су лоши али нису успјели да униште инат, понос, сјећање и жељу за обновом.
"Желим да се захвалим високопреосвећеном митрополиту господну Јефрему на његовој посвећености и одлуци да Наша љепотица наш камен темељац постојања на овим просторима зановима и обновимо и предамо вјерницима на употребу", поручио је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
Манастири су кроз историју представљали мјеста сабирања и сусрета каже Жељко Ћејић, кум трећег звона. А сусрета тек треба бити. Очекује се и наставак грађевинских радова те уређење цјелокупног манастирског комплекса. Све би требало да буде готово у наредне двије године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
02
20
55
20
44
20
37
20
24
Тренутно на програму